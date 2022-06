Carnet rose chez les faucons pèlerins de la CCB

Le premier œuf a éclos le 30 avril à 8 heures et depuis, tout semble bien se passer pour la petite famille. Les parents sont parfaitement organisés et le partage des tâches ménagères est optimal. Dans un premier temps, le mâle, plus petit mais plus agile, doté d’un instinct de chasseur très poussé, s’est occupé presque exclusivement du ravitaillement en proies de la famille. La femelle, au contraire, plus grande, plus puissante et très agressive envers un intrus éventuel, a peu quitté le nichoir et s’est occupée de nourrir, de réchauffer et de protéger ses petits.