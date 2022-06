Le Tournai d’avant: Pierre-Joseph Fauquez, industriel, esthète, mécène et royaliste

Célèbre copie des Patineurs de Brueghel l’Ancien par Le Jeune (1564-1638) ©ÉdA

Car, Pierre-Joseph Fauquez, bourgeois, entré dans l’industrie dès 1698, s’installe au Becquerelle; l’autorisation du Magistrat le désigne comme " homme zéleux au service du public, très bon ouvrier ".

Il fabrique de la faïence, réédifie le four de la maison, s’agrandit vers la rue Merdenchon (Chèrequefosse), travaille avec des terres de Bruyelle, ce que fera aussi Péterinck. En 1709, "il avait fait 29 fournées de faïence et mis les feux 17 fois en 1712". Mais les lourdes taxes douanières dues au traité d’Utrecht (1713) l’exilent en 1718 à St-Amand-les-Eaux.

Gravure illustrant la mort de Louis XVI le 21 janvier 1793. ©ÉdA

Là, son fils Pierre-Joseph-François développe l’affaire de 1740 à 1773, est échevin de St-Amand, et sera inhumé en la cathédrale de Tournai.

Le faïencier

Jean-Baptiste Fauquez, petit-fils du fondateur, naît le 2 août 1778 à Valenciennes, où son père avait ouvert une succursale. Lorsqu’il est en âge de diriger la firme, ses pièces sont dans la continuité du Tournai avec une production plutôt utilitaire et quelques innovations.

La fin du XVIIIe siècle est instable. Le commerce en pâtit, les exportations diminuent.. Mais ce qui influe le destin de J.B. Fauquez est qu’en fidèle monarchiste, il voue une aversion totale, irrépressible pour la Révolution française. Pour se soustraire à ce régime, il quitte d’abord la France, puis Tournai lorsque les troupes républicaines s’installent là où il réside. Avec son père, il part pour Prague d’où il revient en 1803, sous l’Empire.

Une paroi du coffret ivoire du XIVe siècle, avec la vie d’une sainte martyrisée. ©ÉdA

L’esthète

Il est riche et passionné d’art. Sa maison devient musée où s’entassent les œuvres qui répondent à son goût éclectique. Dans le contexte du temps, la Ville pense à créer un musée de tableaux. La mise en place du projet est d’instituer le 16 février 1849 une commission administrative réunissant, avec Louis Gallait en président, MM. De Braffe, Fauquez, Errembault de Dudzeele, Bruno Renard, Dumortier, Lepez-Desévré, Payen Antoine, Henry fils. La plupart passeront à la postérité.

Un broc en bleu de cobalt de la faïencerie de Pierre-Joseph Fauquez ©ÉdA

Tout semble parfait jusqu’au 3 août 1843, la Feuille de Tournai annonce " la perte d’un de ses habitants les plus recommandables en la personne de Jean-Baptiste Fauquez, 65 ans, décédé subitement en sa maison de la rue des Carliers".

Inutile de suivre ces tergiversations concernant le testament: le 16 septembre 1843, " la ville est autorisée à accepter ce don et à en demander la délivrance ". Rien n’est réservé en faveur des parents du défunt.

Une simple énumération fait comprendre l’importance de ces dons: 410 tableaux estimables sont recensés. Certains ornent au gré des expos le musée des Beaux-arts.

Rare, une dizaine de plaquettes d’ivoire isolées ou formant coffret, sur des thèmes religieux, le plus ancien du Xe, d’autres du XIVe en excellent état.

Au-delà des livres et autres objets, le médaillier est exceptionnel avec ses 40.000 pièces dont 3.000 en or, 15.000 en argent et 22.000 environ en bronze, certaines de celles-ci ayant coûté plus de 100 francs pièce.

L’ensemble, sauf les tableaux, fut réuni au Musée des Arts décoratifs de la Halle aux draps. Puis vint le 16 mai 1940.

Ce tableau de Louis Watteau (fête villageoise en 1774) qui faisait partie de la collection Fauquez.

Royaliste

En fidèle sujet de la monarchie, J.-B. Fauquez avait gardé un souvenir douloureux de la mort de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793. En souvenir, il institua un obit perpétuel pour le repos de l’âme du supplicié. Avant la pandémie, chaque 21 janvier, un chanoine officiait à la cathédrale en présence de descendants de la famille royale.