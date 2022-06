Wallonie picarde: trop peu de familles d’accueil pour les étudiants étrangers

Tous dressent un constat sans appel: depuis la crise du coronavirus, de moins en moins d’étudiants étrangers quittent leur pays pour suivre une partie de leur cursus scolaire dans un autre. " On en comptait une centaine qui passait par nous avant 2020, ils seront entre 50 et 60 en septembre 2022 ", avoue Brian Jurczik-Arnold, directeur d’AFS en Belgique.

«On cherchera jusqu’à la veille de leur arrivée»

Puisqu’il est question de constat, en voici un plus interpellant: la Wallonie picarde compte très peu de familles d’accueil, alors que de nombreux élèves étrangers n’ont encore aucun toit (donc aucun foyer désigné) pour la rentrée prochaine. De quoi commencer à s’alarmer. " On a reçu la confirmation de 70 étudiants, qui arriveront en Belgique à la fin du mois d’août et il nous manque 15 familles pour accueillir tout le monde ", explique-t-on au siège de WEP. " On cherchera jusqu’à la veille de leur arrivée si nécessaire ".

Laurence Remacle est coordinatrice Hainaut pour WEP depuis 4 ans. Selon l’intéressée, le net regain des familles d’accueil en 2021 à la suite d’une année compliquée n’a pas eu de suite, " probablement en raison d’une conjoncture politico-économique compliquée. " Et pour la Wapi? " De Comines à Enghien, on n’en compte aucune, contrairement aux régions de Mons, Soignies ou Charleroi. Mais je suis incapable de trouver une raison à cette absence de volontaires. WEP est une organisation née à Liège, où nous avons bien plus de familles. Idem pour le Luxembourg. Peut-être que la Wallonie picarde ne connaît pas notre rôle et nos missions. "

Loin du compte

Autre organisme, même problème pour YFU, comme l’explique son directeur Rostand Tchuilieu. " Nous n’avons aucune famille sur ce territoire depuis quatre ans. C’est dommage, car la dernière fois qu’un étudiant a été hébergé en Wapi, c’était à Comines et nous avions eu de très bons retours, notamment grâce à la proximité de la commune avec la France. Ce qui nous manque, c’est véritablement un coup de projecteur sur notre activité. " YFU recense 40 étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles et recherche encore 30 places (en deux mois et demi). " Nous sommes loin du compte ", poursuit Rostand Tchuilieu. " Il y a urgence, tant dans la recherche de familles bénévoles que de volontaires qui peuvent coordonner les différents accueillants par zone géographique. " Seul AFS compte deux familles d’accueil en Wallonie Picarde pour cinq au total dans le Hainaut. " Plus généralement, on a trouvé 20 familles d’accueil, dont certains anciens étudiants qui sont partis à l’étranger dans le passé.On continue de chercher pour que tout se passe correctement à la rentrée. Chaque année, de nouveaux volontaires se manifestent dont certains qui ont bénéficié de cette chance quand ils étaient jeunes, donc c’est positif. Il faut continuer de chercher. " Pour AFS, toutes les provinces sont en manque de familles d’accueil, excepté en Luxembourg. " C’est difficile aussi en Wallonie Picarde, mais pas plus difficile qu’ailleurs. "

Devenir famille d’accueil vous intéresse? Les différents organismes ont besoin de vous pour permettre à tous les étudiants qui débarquent en Belgique de trouver un foyer.

Pour AFS, rendez-vous directement sur le site afsbelgique.be ou au 02/743.85.47.

Pour WEP, vous pouvez contacter directement la responsable de la Province de Hainaut, Laurence Remacle, au 0477/61.32.24 ou vous rendre sur le site wepwindrose.be.

Du côté de YFU, le numéro à retenir est le 04/222.76.68 et l’adresse mail: inboud@yfu-belgique.be.

Rotary International s’occupe aussi des échanges entre les étudiants belges qui partent à l’étranger et ceux qui arrivent dans notre pays.Pour postuler ou accueillir, contactez un Rotary club près de chez vous pour savoir s’il participe à ce programme et connaître les options proposées et la procédure à suivre.