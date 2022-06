Une maison déclarée inhabitable

Un risque d’incendie important

Le rapport du service Salubrité précise que l’immeuble, " bien connu pour ses nuisances ", est dans un état de délabrement avancé, que des déchets sont présents en grand nombre en partie avant et dans le jardin arrière, que des baies ont été fracturées et permettent de s’introduire dans le bien, que l’immeuble n’est pas assuré en matière d’incendie et est accolé à une autre habitation, que la charge calorifique est énorme à l’intérieur au vu de l’amoncellement de déchets, vêtements, meubles… et ceci parfois jusqu’au plafond, que toutes les planches sont en bois et donc le risque d’incendie est présent, que l’électricité est manifestement dangereuse: nombreuses multiprises, convecteurs électriques directs dans toutes les chambres avec des raccordements douteux ou par allonge avec, à proximité de ceux-ci, une charge calorifique, que certains planchers se désolidarisent des murs et des ouvertures apparaissent, que toute la toiture est en Eternit et certains plafonds des chambres de l’étage commencent à tomber suite aux infiltrations…

Obturer les baies

Un arrêté "d’inhabitabilité" a donc été prononcé avec interdiction d’occuper l’immeuble.

Ordre a été donné aux héritiers de la propriétaire décédée d’obturer sans délai tous les accès à la propriété en veillant à évacuer tous les déchets en ce compris les palettes de bois se trouvant dans le garage. Les travaux devront être effectués dans les jours. Sinon, ils seront exécutés par une firme spécialisée aux frais risques et périls des héritiers.

Un recours au Conseil d’État peut être introduit dans les soixante jours.