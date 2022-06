Tournai: les habitants du Maroc créent leur espace de convivialité

Cela, avec le concours de Véronique Dubois et Laura Dufay, éducatrices pour le PCS. Un bel espace extérieur vient d’être inauguré pour le centenaire. En partenariat avec l’ASBL "L’accordéon, moi j’aime!", celui-ci a été réalisé par les habitants du quartier à l’occasion d’un "atelier bois récup" animé par Florian Debal. L’idée consiste à permettre aux occupants des lieux d’aménager le parvis de la maison de quartier avec un espace correspondant à leurs attentes et à leurs souhaits. Pour atteindre cet objectif, il a d’abord fallu échanger des idées, les coucher sur le papier et passer ensuite à la réalisation concrète avec, pour matière première, principalement du bois provenant d’anciennes palettes. Une fois les réalisations terminées, il a encore fallu donner quelques coups de pinceau pour égayer l’ensemble…

Le résultat est plutôt sympathique et les habitants - jeunes, mais aussi moins jeunes - n’hésitent pas à investir les lieux.C’est précisément le but recherché par ce type de projet.