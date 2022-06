Pourquoi le dossier du drame de Strépy est-il traité à Tournai, et non à Mons?

Mais une question taraude certains d'entre vous: Pourquoi, pour des faits qui ont été commis à Strépy-Bracquegnies (près de La Louvière), l’affaire est traitée à Tournai? "Simplement parce que le week-end du 18 et 19 mars 2022, la magistrate de garde pour l’arrondissement judiciaire Mons-Tournai se trouvait à Tournai.", répond Frédéric Bariseau, premier substitut du Procureur du Roi. "En Hainaut, le paysage judiciaire est particulier puisque l’on compte trois implantations pour le tribunal de première instance: Tournai, Mons et Charleroi. Mons et Tournai se partagent le même juge d’instruction de garde le week-end ".

Privé de liberté après le drame, Paolo Falzone a donc été entendu par la juge d’instruction Suliane Neveu dans les locaux du Palais de justice de Tournai, avant d’être incarcéré en détention préventive dans l’établissement pénitentiaire de la cité des cinq clochers.

En correctionnel ou aux assises

Une fois par mois, il fait des allers-retours devant la chambre du conseil. C’est cette juridiction qui a décidé de placer le responsable du drame de Strépy en détention sous bracelet électronique (avant que le parquet ne fasse appel). C’est aussi cette même juridiction qui doit trancher sur les suites de cette affaire. Deux solutions sont possibles: le renvoi de l’affaire en correctionnel ou aux assises, quand le dossier d’instruction (donc l’enquête) sera clôturé.

S’il est inculpé pour homicide involontaire, Paolo Falzone se présentera devant le tribunal correctionnel. Si les faits sont requalifiés de manière plus grave, il passera aux assises. Dans les deux cas, le procès de Paolo Falzone aura lieu à Mons.

En attendant sa prochaine comparution devant la chambre du conseil, le prévenu reste dans sa cellule à Tournai. "La juge d’instruction en charge de l’affaire peut aussi décider de lever le mandat d’arrêt, contrairement au Parquet qui peut le demander, mais qui ne peut l’imposer", conclut Frédéric Bariseau.