Du temps perdu pour la zone de secours Wapi à cause d’adresses en néerlandais

" Les adresses d’intervention que nous recevons lors des alertes ne nous parviennent plus qu’en une seule langue, à savoir le néerlandais, pour les communes de Wallonie se trouvant en bordure de Flandre et offrant des facilités aux Néerlandophones ", indique la zone dans son courrier. " Pour information, nous recevions jusqu’à présent ces informations en néerlandais et en français. " Ce changement perturbe le personnel, qui craint de perdre du temps lors des interventions.

" Le personnel intervenant a la connaissance du nom des rues dans la langue française, langue de notre zone. Nous craignons qu’il ne perde du temps à chercher la traduction du lieu d’intervention, voire ne trouve pas la traduction exacte du lieu, et que cela puisse porter préjudice à la population que nous devons secourir. "

La zone de secours demande à la ministre de " solliciter les centrales d’urgences pour trouver une solution qui permettrait de recevoir les alertes telles qu’avant la migration technologique « .