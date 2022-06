31 bornes de recharge électrique à Tournai, en ville et dans les villages

Benjamin Brotcorne, conseiller communal du groupe Ensemble, fait le constat qu’il manque une volonté forte de mettre en place des dispositifs qui permettront de faire face à cette réalité. Selon lui, la commune de Tournai doit s’y préparer et ne pas se retrancher derrière des arguments selon lesquels la balle est dans le camp d’autres niveaux de pouvoir, national et régional en l’occurrence, pour avancer dans le domaine. "Car des problèmes très pratiques vont devoir être résolus. Quid par exemple des possibilités techniques et réglementaires futures pour les ménages qui ne disposent pas de garage et qui souhaiteraient financer une borne face à leur domicile?" Pour prendre deux exemples, il est interdit de faire passer un câble sur un trottoir pour recharger son véhicule situé sur la voie publique et il n’est pas possible non plus de réserver un emplacement sur l’espace public devant une habitation.

Des bornes en ville et dans les villages

La commune de Tournai travaille en partenariat avec l’intercommunale Ideta pour installer sur son territoire des bornes de type semi-rapides (elles permettent de recharger 80% d’une batterie en deux heures, avec la possibilité d’effectuer une centaine de kilomètres après une heure de recharge), indique l’échevine (de la transition énergétique) Caroline Mitri. "Ces bornes seront en interaction avec le réseau de bornes mis en place sur l’ensemble du territoire wallon. À l’échelle de Tournai, ça représente 31 bornes, soit 10 bornes de recharge doubles (pour recharger deux véhicules en même temps) et 21 bornes de recharge simples. Elles seront réparties de façon équitable entre la ville et les villages".

Pour déterminer les meilleurs emplacements, Ideta a réalisé une étude technique. Notamment en tenant compte de la présence d’une cabine électrique en 400 volts, de la densité, de l’attractivité commerciale et touristique, de la présence de bornes sur les parkings de délestage, etc. "Des propositions de sites sont actuellement soumises à l’examen".

La prochaine étape sera de conclure une convention de mise à disposition d’emplacements réservés aux véhicules électriques. L’investissement sera pris en charge par la Région wallonne et les bornes seront confiées à un opérateur qui en assurera la gestion. Ce développement se fera sans charge pour les communes, si ce n’est la mise à disposition du foncier. Ce réseau sera pensé en complément des bornes de recharge sur les lieux de travail et des bornes installées aux domiciles, qui en général sont des bornes lentes.

«Un enjeu capital»

Benjamin Brotcorne trouve que le nombre de bornes de recharge envisagé est totalement insuffisant. "Dans une commune de presque 70000 habitants, 31 bornes qu’on partagera entre nos villages et la ville, ça ne suffira pas au regard de la proximité de la mutation qui nous attend. Il faut s’atteler sérieusement à cet enjeu capital pour nous tous".

Caroline Mitri ne dit pas le contraire. « Mais toutes les questions, et elles sont nombreuses, sont traitées au niveau régional et non communal. La société Ores prévoit par exemple dans son plan d’investissement de faire face aux nouveaux usages énergétiques. Car les réseaux devront pouvoir supporter l’augmentation des consommations. ».