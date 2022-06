Des concerts et des festivals en Wallonie picarde

À Lessines, les Summer Nights Fever annoncent : Intergalactic Lovers + Sharko + Douglas Firs + Bluai (10/17), Therapy ? + La Muerte (11/06), Ludwig von 88 + René Binamé (12/06), Jon Spencer + The HitMakers + The Sore Losers (23/06), Jos Houben L’art du rire (1/07), Renaud Rutten (8/07) et Suzanne Vega (9/07). Et Bjorn Berge s’y produira le 16/10. Au Water Moulin à Tournai, on attend ce samedi 4 juin Cassels (UK), Milk TV et les locauxd’Aminoacidclub, avant, le 23 juin, la rencontre détonnante entre André Brasseur et Spagguetta Orghasmmond. Les 8,9 et 10 juillet, le So W’Happy Festival à Rongy, a programmé Act of rage, Angerfist, Anime, Blasterjaxx, Cryogenic, Deadly Guns, D-Fence, D-Sturb, Hysta, Killshot… et plein d’autres. Le festival Les Gens d’Ere (29, 30 et 31/07) réunira Henri PFR, Neg Marrons, Kendji Girac, Doria D, Zenith, Ikons, Youssef Swatt’s (V), The World of Queen, Mister Cover, S ! MON, Lemon Straw (S), Elia Rose, Cali, Stephane, Cephaz, Mustii, Awissa, Bric & Broc, Delta, Christophe Maé (D). Le 10e (et dernier) festival La Forge aura lieu le 1er octobre à Quartes. Le 16 septembre, Sttellla sera (enfin) à Dottignies. Le 25/08, Jérémy Moriau présentera Chu djà là ! au Palace à Ath. Le Silly Concerts Team a programmé BirdPen + Hansel le10 juin au Jardin du Centre Culturel de Silly, avant Barry White Gone Wrong + Rosebud & Senso + Dav ID (17/06), Mercelis + S oror + Enid (23/06) et Actors + OK Lion ! le 28/10 au FCel de Saint-Ghislain. Le 22 juin, Jean-Baptiste Guégan se produira à La Pommeraie (Ellignies-Sainte-Anne), qui accueillera Goldman Mania le 9 septembre. Le 24 juillet, les Fêtes de la Sainte-Anne, à Péruwelz, ont invité Quentin Goncalves, DJ Stéphane Baert, Black City, Tribute to Indochine, Mister Cover et Amir. Gratuit. Le A13 août, Rolling The Stones, Illé-Gall, Hygiaphone, Atomic… seront au Hout’stock à Houtaing. LaSemo à Enghien annonce Girls in Hawaii, Alice Francis, Alice Phoebe Lou, Rumbaristas, What the funk, Lucky Hodjo, Steffig Raff,