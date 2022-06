Un plongeon dans le passé grâce aux Bouffonneries de la brasserie des Légendes à Ath

L’événement débutera à 10h30, avec, jusqu’à 13h, le défi des familles. " Mesurez-vous aux Maîtres des jeux médiévaux. Soyez adroits et faites aller vos méninges en famille. Vous vous confronterez aux jeux en bois, jeux cérébraux et jeux d’adresse. " (À partir de 6 ans, de 4 à 6 joueurs par famille. Inscriptions souhaitées )

À 11h, les géants Jean III de Trazegnies et le Père Hennepin danseront au rythme des airs de la Fanfare Saint-Denis d’Irchonwelz, pour un apéro en musique. Le groupe belge de Pagan-Folk, "Acus Vacuum", mêlant cornemuses et percussions sera également présent. Faites bonne pitance ensuite, de 12h30 à 14h30, avec un cochon à la broche qui aura cuit tout au long de la nuit (sur réservations au 068 28 79 36). Et pour esponger la soif, la brasserie fera découvrir ses breuvages, tels que les bières Goliath, Quintine, Legends, et les Corne du Bois des Pendus.

Dès 13h30, les adultes pourront s’adonner au tir à l’arc. Dès 14h, place au parcours de l’écuyer, avec des petits combats et des épreuves d’adresse.

Une bière offerte pour les visiteurs déguisés.

Infos et réservations: 068 28 79 36 ou event@brasseriedeslegendes.be; www.brasseriedeslegendes.be