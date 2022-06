Prévention incendieà Tournai: vers des règles cohérentes à l’échelle de la Wapi

Autorités communales et zones de secours étaient jusqu’à présent confrontées à la difficulté de ne pouvoir se référer, en matière de prévention contre les incendies et les explosions, à une législation complète et précise couvrant tous les types de bâtiments situés sur son territoire. "Des législations spécifiques ont toutes des champs d’application limités", explique Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai et président de la zone de secours de Wallonie picarde. Les seules normes de base fédérales existantes visent uniquement les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à partir de 1995 ou 1998 (selon le bâtiment). "C’est une situation complètement incohérente: comment expliquer que seuls les bâtiments plus récents se voient appliquer certaines exigences quand aucune règle ne s’applique aux anciens bâtiment?"