«Le tocsin, tu l’as pris sur la tête!»

"U n déficit de 886987 euros à l’exercice propre, c’est une première à Frasnes-lez-Anvaing alors que le boni général (547509 euros, contre 1,4 million au compte 2018) fond comme neige au soleil , commente Michel Delitte. La directrice financière tire la sonnette d’alarme. Les comptes ne montrent pas de bons résultats et pour la suite, cela devient très inquiétant. Au vu de tous les projets qui sont sur la table, nous pensons qu’il y aura des choix à faire dans les projets d’investissements afin de pouvoir garantir dans les années à venir l’ensemble des services à la population, qui ne fait que s’accroître ." Michel Devos (PS) note que le taux de réalisation pour l’année 2021 est de quelque 96% à l’ordinaire et seulement 44% à l’extraordinaire (sur un budget d’investissement de six millions): " Donc, trois projets sur cinq inscrits n’ont pas abouti à un engagement budgétaire, ce qui n’est pas sans impacts sur le terrain: état et propreté des espaces publics, filets d’eau, fossés, fauchage… Il est grand temps de changer son fusil d’épaule pourinverser la spirale négative to ut en conservant à tout prix, voire en renforçant, les services." Le fonds de réserve (428000 €) est aujourd’hui pratiquement vide: "O n comprend mieux l’obstination du collège de vendre tous les bijoux de famille: cure d’Arc, école d’Anvaing…" Pour Marie-Colline Leroy (Écolo), devant cette situation fort compliquée, " personne n’a envie de raviver le débat sur l’IPP ( maintenu à 7%) mais systématiquement, il revient.Quand on est tributaire d’un IPP bas, dès que ça tangue un peu, les conséquences sont problématiques.Et quand les chiffres ne sont pas bons, on a tendance à raboter un petit peu partout tout le temps. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut amener des fonds et il n’y a pas mille façons de le faire …" Jacques Dupire estime qu’il va falloir passer à l’orthodoxie budgétaire.