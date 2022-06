Les Parcs naturels de Wapi fêtent leurs 25 ans

Une première équipe de travailleurs a été créée en 1997; celle-ci a évolué au fil du temps. " Certains membres de l’équipe sont partis à la retraite, d’autres ont rejoint les troupes, car ils étaient dotés de compétences plus ciblées et mieux adaptées aux missions et objectifs du parc naturel. " Le parc compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs – essentiellement des agronomes – aux compétences pointues.

«Un guide tous les 10 ans»

Le parc naturel est guidé par un plan de gestion, qui présente ses objectifs stratégiques établis sur une période de 10 ans (2014-2023). " Chaque année, nous évaluons notre situation en fonction des objectifs fixés par le plan de gestion, et nous planifions l’année qui suit, en nous basant sur ce plan. "

Les missions du parc naturel sont multiples: gestion du patrimoine, développement économique et rural, aménagement du territoire, mais aussi expérimentation, innovation, ou encore éducation. " Le Parc naturel du Pays des Collines est un trait d’union entre l’offre et la demande.Nous sommes des facilitateurs de liens et de volontés pour un cadre de vie plus durable." Plus concrètement, le parc naturel réalise aussi bien des démonstrations de taille de haies que des formations et animations de sensibilisation dans les écoles, ou encore de l’accompagnement dans les demandes de primes. Et tous ces services sont gratuits…

«Encore plus fort!»

Le parc naturel a connu des jours compliqués, il y a une décennie. " Le parc a été confronté à des gros problèmes financiers, jusqu’à 350000 € de dettes , ajoute le président. Cela n’a pas été facile, mais nous avons aujourd’hui totalement redressé la barre, tout en maintenant nos activités pour les différents publics. Nous nous sommes recentrés sur les compétences du parc naturel.Notre évolution financière est une gestion et un travail de tous les jours. "

Le site a retrouvé la confiance de ses partenaires: les Communes, la Province de Hainaut, Ideta (pouvoir organisateur), mais aussi des associations environnementales et du public. " À l’aube d’un nouveau plan de gestion, nous pouvons dire que les objectifs du précédent sont bien rencontrés. L’un d’eux était de maintenir le parc naturel, grâce à la confiance de nos partenaires: si l’on ne regarde que cela, on peut dire que nous avons tout réussi! "

Le parc a aujourd’hui une identité forte, comme le souhaitait l’un de ses initiateurs, Jacques Vandewattyne, et encore de belles années devant lui. " Chaque citoyen s’identifie aujourd’hui à ce parc naturel, qui devient le sien. Le Pays des Collines à une identité très forte, qui s’exprime bien au-delà des frontières du parc, et chaque citoyen en est l’ambassadeur. "