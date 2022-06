Huggy Wuggy, la nouvelle coqueluche des cours de récré, qui inquiète

Huggy Wuggy, ce nom ne vous dira peut-être rien.Mais vos enfants connaissent très certainement cette peluche aux bras et jambes interminables, dont les dents n’ont rien à envier à celles d’un requin. En bref, l’opposé d’un petit ourson à cajoler avant de s’endormir paisiblement. La peluche est issue d’un jeu vidéo d’horreur destinée aux adultes, qui prend pour décor une usine de jouets abandonnée.Mais Huggy Wuggy et ses dents aiguisées comme des lames de rasoir ont rapidement dépassé le cadre d’un jeu vidéo dédié aux adultes pour inonder la toile et notamment l’application TikTok, très utilisée chez les jeunes." De plus en plus d’enfants ou d’adolescents imitent les scènes issues du jeu sur TikTok. Les jeunes s’amusent à se serrer dans les bras très fort et à se chuchoter des menaces de mort ", poursuit la psychologue.

Inquiétant? Les jeux inspirés de pratiques potentiellement violentes ou dangereuses ne datent pas d’hier. Mais avec l’éclosion de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, plus rien n’échappe aux élèves dans les cours de récréation. L’exemple de Squid Game en témoigne (une série sud-coréenne où les protagonistes se tuent pour gagner une somme colossale). " Plusieurs enfants et adolescents me confient avoir peur que Huggy Wuggy vienne les mutiler ou que leurs peluches se transforment en monstre pendant la nuit ", reprend Marie Delaere. Des peurs irrationnelles que la professionnelle qui s’est lancée récemment tente de déconstruire. " Mon travail, c’est de leur apprendre à faire la différence entre la réalité et les scénarios imaginaires, de contre-argumenter avec bienveillance. À côté de ça, je dois aussi avertir les parents qui ignorent parfois tout de cette peluche ."

Une peluche qui s’arrache dans les foires, les magasins de jouets ou sur les plateformes de vente en ligne, comme en témoignent tous les parents qui ont réagi à la mise en garde de la psychologue mouscronnoise sur Facebook. " Intéressez-vous à ce que font vos jeunes sur internet et accompagnez-les. Huggy Wuggy provoque de l’anxiété, des troubles du sommeil et de la peur chez les enfants et les adolescents. À six ans, certains enfants l’ont déjà.Ce n’est pas forcément un souci tant qu’ils ne tombent pas sur les vidéos horrifiques qui mettent en scène leur peluche. D’où l’importance d’un accès contrôlé à internet et aux réseaux sociaux. Les parents sont inquiets mais ils peuvent aussi désamorcer les peurs de leur enfant à la maison. "

Rien n’est insurmontable, mais mieux vaut faire preuve de vigilance pour éviter aux jeunes certaines frayeurs qui peuvent peser dans leur développement personnel.