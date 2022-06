D1B: Stéphane Pauwels est écoeuré par la faillite de l’Excel: «Il y avait des solutions pour Mouscron»

Le temps passe mais la situation du REM ne s’améliore pas. Que du contraire! " En novembre 2021, j’ai prévenu sur Facebook que le club courait à la catastrophe. J’ai prévenu Brigitte Aubert. Mais la bourgmestre était impuissante car on ne lui a jamais donné un état concret de la situation financière. Quelques mois plus tard, en début avril, on mangeait avec François (Mieloch). Il m’a alors répété qu’il ne voulait pas laisser tomber le club. Il a alors réalisé une lettre d’intention et a pu avoir accès aux chiffres. Au compte-gouttes… C’est à ce moment-là qu’on a appris qu’il y avait 1,6 million de dette créé en quelques mois à peine. Et ce n’est pas de la faute du LOSC. Pourtant, la direction avait dit que le "club était sain" quelques semaines plus tôt par communiqué. Le lundi de Pâques, on a alors demandé un rendez-vous avec Brigitte Aubert. On se sentait impuissant face à la situation. Mais on a décidé de créer le groupe de travail avec également Guy Brutsaert, le responsable de l’IEG. "

«Pourquoi personne n’a tiré la sonnette d’alarme?»

Alors que le timing était très court, vu l’arrivée rapide du passage devant la commission des Licences, le groupe s’est retroussé les manches. " On a tout tenté. Mais on n’est pas des Harry Potter. Malgré tout, on a trouvé deux pistes. Et contrairement à ce que certains veulent dire, elles étaient concrètes. Il y avait d’une part Newcastle (par le biais d’un intermédiaire) et le Valladolid où le patron est Ronaldo (NDLR: pas Cristiano mais bien le buteur de légende brésilien). Je précise juste qu’il a mis 40 millions il y a deux ans et que maintenant, Valladolid retrouve la D1 espagnole. C’était le contact le plus sérieux. On a eu un call de deux heures avec le CEO, Matthieu Feinaert. On lui a exposé ce que l’on savait sur le stade, les chiffres,… Mais le gros souci, c’est qu’on n’a jamais eu un accès direct aux chiffres officiels. Quand une demande a été faite par mail, on nous a rétorqué, par le biais de Benjamin Seillier, qu’il fallait mettre 5 millions sur un compte pour prouver notre bonne foi. Je n’avais jamais vu cela dans ma longue carrière dans le milieu du foot. On tournait en rond… À partir de ce moment, je me suis dit que cela ne sentait pas bon. D’autant que c’était difficile de faire prendre à un externe les 4 millions de dettes créés par un autre... "

Pour l’homme de médias, les choses sont claires. Certains hauts placés du club ont fait traîner les choses dans un intérêt personnel (NDLR: on rappelle par contre que le club justifie qu’il n’a rien à se reprocher suite à un important contrôle des impôts subis il y a quelques semaines). " L’Excel a été gangrené par les conflits d’intérêts et toutes les personnes qui ont deux voire trois casquettes. On a l’impression que tout le monde se protège. C’est ça mon pire reproche. Quand j’entends Patrick Declerck dire qu’il fait ça pour l’héritage de Detremmerie, je m’étouffe. J’ai commencé avec Jean-Pierre, Guy Depauw et d’autres. Et ce n’était pas cette vision… Puis, il faut arrêter de dire partout que l’on est bénévole quand on s’est fait un fameux pactole lors de la première vente du LOSC vers le groupe maltais. Il vaut mieux faire profil bas.

Ce qui m’énerve, c’est que personne n’a prévenu que le club allait droit dans le mur. Quand les huissiers, et je le sais par des personnes du club, passent chaque semaine, on ne peut pas dire qu’on n’était pas au courant des ennuis financiers. D’autant plus que cela mettait dans le brun des entreprises locales comme Harduin et d’autres. Le président dit que ce n’est qu’un échec… Mais c’est un véritable fiasco. Pour le club mais aussi pour le monde entrepreneurial de Mouscron. Certains vont en souffrir. Declerck, Allaerts, Seillier et Lopez ont été des fossoyeurs. Ils ont tout bloqué à cause de leur ego. Mais ont-ils pensé à tous les jeunes qui se retrouvent sur le carreau?Dire que l’on est dans le rationnel et non dans l’émotionnel, c’est une chose. Mais le rationnel, c’était les chiffres. Et on voit ce que cela donne… Comme le disait Brel: "On ne peut pas jouer aux riches quand on n’a pas le sou". Mais à Mouscron, on a survécu. Quand je vois que l’on donne 23000 euros à un joueur en surpoids qui n’a presque pas joué. Le joueur a bien raison d’accepter le deal. Mais cela veut dire que certains ont accepté que cela se passe de la sorte. "

Un pôle élite féminin

Pour Stéphane Pauwels, les regrets seront éternels. " Car il y avait moyen de faire quelque chose de bien. C’est cela qui m’attriste et me met en colère. La communication a été désastreuse. Il n’y a eu que des mensonges. J’en ai marre d’entendre des gens geindre. Dire qu’ils sont tristes de la disparition du club. Car ils n’ont rien fait pour empêcher cela. "

Quoi qu’il arrive, le mal est fait. L’Excel Mouscron a disparu du paysage footballistique. Si le ballon rond tourne encore en cité hurlue, ce sera sur base d’un autre projet. Un groupe de travail avance en ce sens avec la création d’un nouveau club pour les jeunes et les filles. Pour le futur, Stéphane Pauwels a aussi un avis. " Il ne faut pas reconstruire sur des cendres. C’est bien de conserver de la formation de bon niveau mais sans marcher sur les plates-bandes de ce qui se fait bien ailleurs, comme à Luingne, Herseaux, Dottignies. Pour moi, il faut y aller à fond sur les filles en les faisant jouer au Canonnier et en créant un pôle élite. Entre-temps, on peut utiliser le stade à d’autres fins (événements, concerts). Je suis prêt à m’investir avec des gens en ce sens. Mais un projet ne va pas sans l’autre ". Voilà une idée supplémentaire pour faire encore vivre le foot à Mouscron.