À vélo entre la rue du 24 Août et Tournai Expo

Un autre dossier similaire a été adopté, relatif cette fois au chemin n°57 à Tournai. Ce chemin n’est aujourd’hui plus du tout utilisé, face à l’avenue Hélène Dutrieu, à l’arrière du garage BMW qui longe la chaussée de Bruxelles. Le premier tiers de ce tronçon restera utilisable pour quelques riverains qui disposent d’un garage à l’arrière de leur maison. "Après un aménagement bétonné sur 260 mètres, celui-ci fera une jonction entre le Ravel 88A existant et une importante zone résidentielle de plus de 85 logements localisée à cheval sur Tournai et Warchin" , précise M. Letulle. "Cette jonction facilitera l’accès vers la gare, vers le cœur de ville et, bien entendu, vers le pôle de délassement de la piscine de l’Orient".

Le chemin 57 n’est plus utilisé; quand il sera aménagé, il permettra de faire la jonction entre le Ravel 88A existant et une importante zone résidentielle à Warchin. ©EdA

Le coût estimé des deux chantiers est de, respectivement, 326000€ et 146000 €.

«Compter en nombre d’usagers futurs»

Dominique Martin (PTB) estime que les jonctions ne sont pas vraiment problématiques pour les deux roues et ne nécessitent pas un tel investissement, au regard du nombre d’usagers quotidiens. "Je ne vois pas en quoi ce petit tronçon entre Tournai et Kain va fondamentalement changer les choses: les gens peuvent utiliser la chaussée de Renaix".

Geoffroy Huez (PS) n’est pas d’accord avec cette remarque. "Si on veut favoriser la mobilité douce, il ne faut pas compter en nombre d’usagers actuels mais en nombre d’usagers futurs. Dans les pays où on réalise de tels investissements depuis 40 ans, les usagers sont constants. Il faut savoir ce qu’on veut sur le long terme".

Jean-François Letulle fait remarquer que ces points traduisent une nouvelle fois le volontarisme de Tournai en matière de mobilité active. "Actuellement, il n’y a pas de cyclistes qui passent par cet endroit, à l’exception de VTTistes et des randonneurs.On est ici en pleine synergie avec la vision FAST 2030 de la Région wallonne pour accentuer significativement la part des modes de transport doux, et booster la pratique du vélo en la faisant passer de 1 à 5% d’ici 2030. Pour réaliser ces objectifs, il faut permettre au plus grand nombre possible de pouvoir se déplacer à vélo, à trottinette, dans de bonnes conditions. Le transfert modal de la voiture vers le vélo entre autres nécessite des équipements trois étoiles, praticables 365 jours sur 365, ce qui n’est pas le cas avec les deux sentiers dont il est question ici". M.Letulle voit aussi une lecture sociale dans la série d’investissements. "Je vois de plus en plus de gens qui ne savent plus se payer l’essence pour aller travailler, et qui utilisent leur vélo".