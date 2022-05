Législatives: le vote par internet est en cours pour les Français de Wapi

C’est reparti pour un tour, et même deux. Les Français de Wapi sont de nouveau appelés aux urnes, pour les législatives cette fois, ces 5 et 19 juin (tandis que les Français de l’Hexagone voteront, eux, les 12 et 19 juin). L’hôtel de ville de Tournai, l’ICET d’Herseaux et la salle Calva de Mons accueilleront derechef des isoloirs pour les Français de notre région.