Tournai: à cause du Covid, Mômes Circus fête son trentenaire à 33 ans (vidéo et photos)

Parmi les soirées qui auront marqué les spectateurs: le Khaledoton du vendredi soir qui permit de récolter environ 1500€ pour financer les études d’un jeune réfugié syrien qui s’est découvert une passion pour le cirque en fréquentant Mômes Circus. ©EdA

Impossible d’évoquer de manière exhaustive tous les moments intenses partagés avec les artistes, qu’ils soient en devenir - comme les (150) participants aux différents ateliers de l’école de cirque - ou confirmés, qui se sont succédé sur scène, mais s’il est un événement qu’il faut impérativement mettre en exergue, c’est le Khaledoton, soit la soirée de vendredi organisée en la salle la Fenêtre et dont le but consistait à ramener un maximum de bénéfices pour soutenir un jeune demandeur d’asile Syrien.

Participant à cette soirée de vendredi, Priam Pierret, En collaboration avec une trentaine de jongleurs chercheurs reconnus, Priam dirige le projet de création de l’Espace 24, le premier Centre de Recherche en jonglage et diabolo du monde, à Orchies près de Lille en France. ©EdA

Arrivé en Belgique en 2018après avoir fui la guerre dans son pays, Khaled a essuyé trois refus d’asile chez nous; il a donc été contraint de retourner en Grèce pour reprendre ses démarches administratives. On a appris ce vendredi que la procédure touchait à sa fin et que Khaled pourrait bientôt revenir dans le Plat pays avec la promesse de pouvoir entamer des études en informatique à la Helha à son retour. Tout en continuant à fréquenter les ateliers de Mômes Circus où il fut accueilli à bras ouverts dès son arrivée.

Organisée par Diane Lévêque (alias Odile Pinson) qui, avec Sébastien Demogalla (de la Cie du Plat Pays ), présentait ce khaledoton, la soirée permit de récolter un peu plus de 1500 €, soit pratiquement de quoi financer trois années d’études pour le jeune Syrien.

Ils ont pris part à cette soirée exceptionnelle: Présentateurs: Diane Lévêque ( Mômes Circus ) et Sébastien Demogalla ( Cie du Plat Pays ); Trapézistes: groupe des initiés ( grandes ): animatrices: Chloé Vancompernolle et Raphaëlle Pauwels ( Mômes Circus ); le Cycliste: François Dedecker: le cycliste / Mômes Circus; le jongleur: Garry Mestdagh ( Mômes Circus ); la vie de Khaled:évoquée par Julie Sourdeau, ( Mômes Circus ); danse et Jonglerie, Marilou et Léa: ( Mômes Circus ); jonglerie avec allumettes: Olivier Palmer ( gentleman Jongleur ); le Musicien: Edouard Cuvelier ( Cie Odile Pinson ); l’invité Surprise: Arnaud Stevens ( Mômes Circus ), jonglerie Lumineuse: Manu et Susy ( Mômes Circus ); l’huissier et sa secrétaire: Rudy et Adrienne ( Truc et Cie ), le diabolo: Priam Pierret, En collaboration avec une trentaine de jongleurs chercheurs reconnus, Priam dirige le projet de création de l’Espace 24, le premier Centre de Recherche en jonglage et diabolo du monde, à Orchies près de Lille en France.

Une belle étape de travail pour le duo de clowns Okidok

Les élèves de Mômes Circus se donnaient en spectacle dans la cour de la Sainte-Union, le samedi, aux rythmes de l’orchestre «LesSourds y dansent». ©EdA

Autre temps fort de cet anniversaire: les spectacles présentés dans la cour de la Sainte-Union, le samedi, rythmés par l’excellent groupe régional: les Sourds y dansent.

Toujours aussi irrésistiblement drôles: les Okidok... ©EdA

L’après-midi s’est clôturée en apothéose avec la présentation d’une étape de travail du nouveau spectacle du duo de clowns acrobates tournaisiens Okidok. Le plus drôle, c’est que, comme nous l’ont confié les deux compères, Xavier Bouvier et Benoît Devos, leur drôle de charrette servant à la fois de loge, de scène, de décor... s’est déglinguée de manière un peu anarchique.

Mais personne ne l’aura remarqué grâce au professionnalisme des deux complices qui tournèrent ces imprévus à leur avantage...

Cinq il y a 33ans, vingt aujourd’hui...

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a tenu a rendre hommage de manière originale à l’école de cirque... ©Jeanne-Marie Vanderwinkel

Quatre des cinq membres fondateurs de Mômes Circus (Emmanuel Hunt étant absent) assistaient à la cérémonie organisée en leur honneur dans la cour de la Sainte-Union, ce samedi. Un événement auquel prenaient également part plusieurs représentants communaux dont le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui tenait à marquer le soutien de la Ville à l’école de cirque.

Quatre des cinq fondateurs étaient présents pour cette cérémonie d’hommage: Marie-France Broquet, Jean-Pierre Dardenne, François Guilbert et Xavier Sourdeau. ©Jeanne-Marie Vanderwinkel

C’est d’ailleurs lui qui, avec un nez rouge rivé sur le nez, rendit hommage aux vétérans de cette belle aventure, soit Marie-France Broquet, Jean-Pierre Dardenne, François Guilbert et Xavier Sourdeau.

Aujourd’ui, ils sont une vingtaine à se déméner sans compter pour l’ASBL... ©Jeanne-Marie Vanderwinkel

"Institutrice maternelle, Marie-France initie l’ouverture de l’école aux plus jeunes et la mise en place d’ateliers de circomotricité tant elle connaît l’importance du mouvement, du rythme et de la créativité chez les bambins. C’est donc naturellement qu’elle deviendra responsable pédagogique pour les plus petits.

Enseignants à l’école primaire, l’un dans le réseau libre, l’autre dans le réseau communal, ils vont s’unir et faire de cette pluralité, une force. François Guilbert, revenu d’un stage avec Annie Fratellini, sera l’étincelle. Il cultivera la fibre artistique de l’école avant d’en assurer la codirection. Si François est l’étincelle, Jean-Pierre Dardenne sera le feu qui fera tourner la machine organisationnelle et administrative.

Toujours fidèles au poste... ©EdA

Ensemble, ils forment un duo irrésistible et explosif. Psychopédagogue et artiste professionnel, Xavier Sourdeau a quant à lui apporté sa connaissance des techniques de cirque et du milieu artistique.

Et il a sans doute saupoudré le tout de magie: À l’origine du projet, ils étaient cinq. Aujourd’hui, 33 ans plus tard, magiiie, clownerie et pitreries… Ils sont 20!

Joyeux anniversaire et longue vie à Mômes Circus!" , a conclu le premier magistrat tournaisien.