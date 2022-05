A Montroeul-au-Bois, sur le site de l’ex-terrain de foot, ânes et chevaux ont remplacé les joueurs

La richesse des animaux

En quarante ans, les installations sportives (construites à l’époque par les maçons du club!) avaient pas mal souffert, notamment lors de la dernière tempête. " Et elles ne servaient plus à rien, tandis que le terrain est occupé par nos animaux ", explique Laura Scholart, une Herquegienne exilée dans le village voisin par amour. Avec son mari Eddy, ses filles Célina et Julia, son papa Jacques et la famille, ils ont entrepris le démontage et la rénovation du petit bâtiment dès le printemps 2020. Les travaux auront duré plus d’une année. Tout a été entièrement refait: nouvelle toiture, isolation, nouveaux châssis, carrelage, chauffage central, sanitaires à l’intérieur… Seul le bar a été maintenu.Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, l’endroit peut accueillir de 50 à 70 personnes, et dispose d’une cuisine équipée. La Montrœuloise a toujours eu en tête, non seulement l’idée de louer la salle rénovée pour différents types d’événements, mais surtout d’y proposer des animations en lien avec la nature. " Édu catrice de formation, j’ai toujours aimé le contact le social, les échanges…, mais aussi les animaux, raconte Laura, qui reste fort impliquée dans le milieu associatif frasnois. J’avais déjà deux ânes, Robert et Flore, quand j’habitais chez mes parents. Je trouve qu’ils peuvent tellement apporter aux êtres humains, et cette richesse, dont les gens ne se rendent pas compte, n’est pas exploitée comme elle pourrait l’être ." Les étables de l’ancienne ferme où la famille Delaunoy s’est installée lui ont permis d’accueillir d’autres bêtes: Nomade et Matthieu, des ânes du Poitou, Thaïs, Sugus, le cheval Kwento, Maguy, une jument de trait qui œuvrait dans un centre pour personnes handicapées, son poulain Nicolas, Brillant, un poney, Dalida, une ânesse blanche, Zelia, Daoulée et Naureen. Aujourd’hui, ils sont encore dix, 7 ânes et trois chevaux, plus le chat Olaf.

Une histoire de famille

Laura, qui a conservé son mi-temps dans l’agriculture, se consacre au Miroir de l’âne le mercredi et le jeudi. Actuellement, des stages sont organisés durant les vacances scolaires: carnaval, Pâques, congés d’été (une semaine en juillet, du 4 au 8, et une semaine en août, du 22 au 26, ainsi que certains autres jours), Toussaint et Noël.

Le nombre d’enfants, âgés entre 2,5 ans et 12 ans. est volontairement limité " afin de respecter le rythme de chacun ". Partagée entre la salle d’animation et la ferme proche, une journée de stage se déroule de 9h à 16h (avec possibilité de garderie): " Chacun apprend à découvrir l’autre; on fait des petits jeux. Il y a les soins aux animaux et autour de ceux-ci, les bricolages qu’ils emportent à la fin, une partie "cuisine", de l’aménagement de terrain, etc. S’ils ont été sages, les derniers jours, on part en balade avec les ânes, que les enfants peuvent monter à tour de rôle . Un bon goûter clôture le stage ."

Sa maman Françoise, ses nièces, et ses sœurs donnent un précieux coup de main à Laura, en fonction du type d’activité. À terme, des séances de thérapie animale (déjà proposées en individuel) seront accessibles à des groupes de personnes fragilisées. Pour l’image et la charte graphique, la Frasnoise a travaillé avec Josy Sinquin, graphiste et motion designer. Le slogan retenu: "Envie de passer du temps en pleine campagne. Besoin de se ressourcer, de se retrouver, évadez-vous entre caresses et câlins aux animaux… " Ses ânes, qui adorent les contacts, sont très calmes: " On les connaît mal. C’est un animal qui a mauvaise réputation, alors qu’il n’est pas du tout têtu! S’il est en confiance, tu en fais ce que tu veux. Ils vont vivre au diapason de chaque individualité qu’ils vont rencontrer. Ainsi, un âne qui a été battu ne se laissera pas approcher pas n’importe qui.. Il y a un échange très fort qui se crée. En les côtoyant, tu peux découvrir leur belle “personnal ité”… " Voilà le sens du nom, choisi, en famille, pour désigner la jeune association.