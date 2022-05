L’école communale de Wodecq lauréate du concours « Journalistes en herbe »

Le but de ce concours, organisé par la cellule culture-enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est de donner la parole aux élèves, d’éveiller leur esprit critique, de réaliser un projet collectif mettant notamment à l’épreuve leur créativité, leur capacité de réflexion, de synthèse et d’analyse, leur capacité d’écriture, leur curiosité, etc. De quoi susciter peut-être des vocations?

Le jury de l’opération "Journalistes en herbe" a expliqué, lors de la remise des prix, avoir apprécié la diversité des sujets traités tout comme la découverte de la région. Il s’agissait pour l’école de Wodecq d’une première participation