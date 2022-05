Tournai: Le Logis tournaisien vous invite à une grande fête populaire au Maroc, ce samedi 28 mai, pour ses 100ans (vidéo)

Après l’expo des 100 ans durant le 1er trimestre de cette année et la cérémonie officielle en mai, place aux concerts et chansons pour le Logis. Parmi les têtes (et voix) connues que l’on pourra voir et entendre, celles de : Ncéka, Zélia Ponthieu et… Christian Croain (Polaris) dont ce sera le dernier concert solo après 60 ans de carrière musicale.