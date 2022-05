Michel Cuvelier donnera-t-il son nom à l’étang rénové de l’Orientà Tournai ?

Depuis 4ans, sa fille, Amélie, avec la collaboration des différentes sociétés de pêche, organise une journée en l’honneur de son papa sur le site d’Aqua Tournai.

Cette année, c’était le dernier concours avant les futur transformation du site. On se souviendra qu’en 2020, la Ville de Tournai avait dégagé un budget de 68000 € afin de réhabiliter les berges de l’étang situé à l’extrémité de la carrière. Des bancs avaient également été installés à proximité de l’étang et du gravier posé sur l’allée d’accès afin de rendre cette dernière plus praticable pour les adeptes du goujon.

Cela, en attendant un prochain aménagement plus général de l’ensemble du site de l’Orient, notamment de la piscine et de ses abords.

"En attendant , précise Amélie Cuvelier, nous comptons continuer sur notre lancée avec l’aide des autorités pour continuer à faire vivre ce petit étang et faire grandir l’événement du challenge en mémoire à Michel cuvelier. ..."

Une manière d’inscrire de manière encore plus durable cet événement dans le temps consisterait à donner à l’étang de l’Orient le nom de celui qui s’est aussi battu pour que celui-ci soit connu et reconnu par ceux et celles qui partageaient sa passion.

L’idée est lancée…