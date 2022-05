Il faisait encore clair quand une personne qui revenait chez elle à pied au quai Saint-Brice, à Tournai, a senti que l’on posait quelque chose de dur et de froid sur le côté gauche, à l’arrière de sa nuque. Elle s’est retournée légèrement et à l’aide de sa main droite, a repoussé l’objet.C’est à ce moment qu’elle s’est rendu compte que c’était le canon d’une arme à feu (du moins cela y ressemblait furieusement) qui avait été posé sur son cou.

L’agresseur lui a dit quelque chose du style dit "ton sac" ou "donne-moi ton sac", ce à quoi la victime a fermement répondu "Non" d’un air plus surpris que craintif.

Le malfrat a répété: "ton sac ou Donne-moi ton sac" mais à ce moment précis, une personne sortant d’une habitation s’est mise à crier dans le but de faire stopper cette scène surréaliste.

L’agresseur a alors dirigé son arme vers cet intervenant et s’est aussitôt rendu compte qu’une troisième personne l’observait également depuis l’étage de l’habitation.

Le voleur a braqué les différents témoins avant de prendre la fuite à pied, comprenant sans doute qu’il n’était désormais plus en position de force.

On ignore s’il s’agissait d’une arme factice ou pas et si de plus celle-ci était chargée ou non.

Quoi qu’il en soit, il faut saluer le courage des différentes personnes qui sont intervenues et qui ne se sont pas laissées impressionner.Sachant toutefois qu’elles auraient également pu risquer gros en agissant de la sorte.