Fleur de sel entre dans le Michelin comme «Bib gourmand»

Tout gastronome en quête d’un endroit singulier consulte des guides comme le Michelin. Nouveauté pour cette année, ce recueil de très bonnes adresses – il répertorie 841 restaurants, dont 141 "étoilés" et 147 "Bib gourmand" – sort son édition belge uniquement en version numérique (et en application). 24 nouveaux Bib gourmand font leur apparition, avec un rapport remarquable entre prix, qualité et plaisir. Parmi eux, une nouvelle référence cominoise: le restaurant "Fleur de sel" créé en 2011. Les experts du guide Michelin le présentent: "Les autodidactes Slava et Antoine Tcherbak sont convaincants, lui par sa passion et ses excellentes associations de vins, et elle par sa finesse et ses saveurs généreuses. Slava cuisine avec une grande attention et réussit un bel équilibre entre fraîcheur, acidité, piquant et bien d’autres nuances gustatives." L’identité de ce Bib gourmand cominois repose sur des produits de saison et sur la générosité. Sans être passée par une école spécialisée, la cheffe Slava propose une cuisine moderne et créative. Dans un décor cosy contemporain, le comptoir s’ouvre sur la cuisine avec la cheffe visible de tous depuis la salle qui est un lieu de convivialité. Antoine y contribue fortement par son sens inné du contact, en proposant son menu et ses vins. "Nous sommes fiers, émus, et très reconnaissants au guide, mais aussi aux producteurs grâce à qui nous en sommes arrivés là. Nous sommes vraiment très heureux en étant apparemment le seul nouveau Bib de la Wallonie picarde. C’est dingue!", partage Antoine avec émotion.