Dealers et clients seront entendus, ce qui permettra de définir le frôle de chacun. Les perquisitions avaient permis de trouver de nombreux produits: cocaïne, herbe et résine de cannabis, kétamine, speed, LSD, pilules d’XTC et aussi de l’argent, des GSM, des balances de précision et du matériel de conditionnement. Quatre personnes originaires de Lessines et Ath avaient été placées sous mandat d’arrêt et incarcérées.

Une association, un rôle pour chacun

Les prévenus ont comparu devant le tribunal correctionnel. Certains sont toujours détenus et d’autres sous bracelet. Chacun ou presque était spécialisé dans un ou plusieurs produits.

John (prénom d’emprunt) faisait défaut à la barre. Il est considéré comme le principal maillon de la chaîne et spécialiste des drogues de synthèse. Son principal fournisseur, Clément (emprunt), 21 ans, est détenu. Il était surnommé le pharmacien. Ce jeune garçon, qui n’a pas connu son père, est tombé tôt dans la toxicomanie et a touché à tous les produits.

Le ministère public a requis des peines allant de 18 à 37 mois de prison. "Il y avait une volonté dans leur chef de travailler l’un pour l’autre, certains se spécialisant dans les drogues de synthèse et les autres dans des produits dits naturels. Il y a bien eu association."

Les avocats de la défense ont bien sûr plaidé de manière à ce que l’ardoise soit moins salée que celle prônée par le ministère public. L’avocat de Clément a par exemple rappelé que son client était en détention depuis 8 mois. "Mon client a goûté à tout. C’était un toxicomane profond. Il consommait tous les jours. Il était tellement loin qu’il avait fini par voler la carte bancaire de son meilleur ami. Là, il a eu un déclic et avait entamé des démarches avant son arrestation. Il veut s’en sortir et souhaite quitter la région. Nous demandons le sursis probatoire pour ce qui excède la préventive."

Jugement le 2 juin.