" Du lundi au vendredi, les 23 classes de cinquième et sixième primaires de l’entité sont venues au commissariat et ont suivi trois étapes , explique le chef de corps Sébastien Dauchy. Premièrement, ils ont été soumis à un test théorique. Ensuite, tous passent un test d’habileté sur le parking pour voir s’ils sont aptes à rouler en ville. Et, finalement, tous parcourent un circuit au centre-ville et ceux qui ne sont pas à leur aise se font accompagner d’un policier. "

Chaque test reçoit une cotation et la classe qui a recueilli la meilleure moyenne gagne une visite, fin juin, au labo de la police technique et scientifique, à Tournai. Le prix sera remis officiellement lors du Police Day du 12 juin.

On s’en doute, gérer l’accueil de 400 jeunes sur une semaine au sein du commissariat exige une sacrée organisation, comme le confirme Sébastien Dauchy: " Deux policiers de la cellule Éducation et Prévention à la sécurité routière, basée à Ghlin, viennent avec leur parcours habileté. Pour ce qui est de la zone, en plus de deux membres administratifs, il faut compter une bonne douzaine de policiers! "

Les cyclistes ont leur place!

" Nous intervenons dans les écoles primaires pour leur apprendre à rouler à vélo de façon sécurisée, mais aussi dans le secondaire où le discours est orienté vers les bonnes pratiques à acquérir puisqu’ils seront amenés à passer leur permis de conduire , précise l’agent Christophe Dauchot, du CPE Hainaut. Notre message est de dire aux jeunes qu’en tant que cyclistes, ils ont leur place dans le trafic et qu’ils doivent respecter le code de la route. Aujourd’hui, certains ont peur du comportement des automobilistes et c’est vraiment dommage. Dernièrement, j’ai rencontré une fille qui avait participé au rallye dans son école et elle est venue me dire que, après l’activité, elle avait demandé à ses parents de lui acheter un vélo et qu’elle l’utilisait pour se rendre en classe. Notre objectif est alors parfaitement atteint!"

" L’opération permet de donner une autre image de la police , poursuit Sébastien Dauchy. Certains jeunes entendent de leurs parents un discours négatif à notre propos, teinté de répression, d’amendes et de mises en prison. En côtoyant de près les policiers de leur zone, ces derniers sont en quelque sorte démystifiés, humanisés. Les jeunes voient qu’un dialogue est possible et que nous œuvrons au bien-être de la population. "

Parallèlement, en donnant quelques clés essentielles sur le bon comportement à adopter par le cycliste, le rallye vélo permet de rassurer l’enfant, mais aussi les parents: " Souvent, ces derniers sont surprotecteurs; ce sont eux qui font peur aux enfants. En leur apprenant les règles, nous espérons les rendre autonomes dans des déplacements sécurisés au maximum ."