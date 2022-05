L'entreprise lessinoise Takeda à la recherche de profils pointus

"Le secteur biopharmaceutique, comme d’autres secteurs d’ailleurs, fait face à une pénurie de talents en Belgique", explique Geoffrey Pot, responsable du site lessinois et président de la fédération sectorielle des biotechnologies et des sciences de la vie bio.be. "Ce défi nous amène à trouver des solutions par le biais d’initiatives comme le EU Biotech Campus qui verra le jour en 2025 à Gosselies. Cependant, face au nombre de postes vacants et vu la spécificité des profils recherchés, nous devons parfois aussi nous résoudre à aller les chercher au-delà de nos frontières. À Lessines, par exemple, nous produisons des thérapies à base de plasma pour le traitement de maladies rares et nous utilisons de plus en plus de technologies numériques pour servir au mieux nos patients. Ces innovations demandent aussi des expertises pointues dans les sciences des données, l’intelligence artificielle, l’automatisation et la numérisation, l’électromécanique, etc. Nous ne pouvons donc que saluer ces mesures du gouvernement fédéral qui permettent aux entreprises telles que Takeda de simplifier les démarches pour pouvoir attirer des talents internationaux, de stimuler la mobilité interne de nos employés en Europe, et de maintenir la compétitivité de nos entreprises."