Dans le cadre de l’opération "Rendez-vous en terre agricole", une organisation Hainaut développement de la Province de Hainaut, le magasin dépôt-vente communal fêtait son 4eanniversaire lors d’une ouverture spéciale. L’occasion aussi d’inaugurer le potager urbain qui est placé à l’arrière du hall.

"C’ est le 34epotager urbain biologique géré par la Ville; il sera intégré au réseau PUB (Potagers urbains biologiques) de Mouscron, qui compte 500 membres. Pour ce potager-ci, trois familles se sont investies dans la convention signée avec la Commune. Elles cultiveront des légumes et le verger existant sera l’occasion de faire des transformations pour se nourrir de manière saine et locale", explique Fanny Dewitte, de la Cellule Environnement.

Dans le même temps, les visiteurs découvraient la large variété de produits, de fruits et légumes présentés sur les étals colorés des producteurs locaux qui avaient répondu à l’invitation des organisateurs.

45 producteurs représentés

Pierre Vasseur, le référent du marché du terroir, évoque l’esprit du hall. "Aujourd’hui, de plus en plus de consommateurs sont à la recherche de produits locaux. Nous avons commencé avec huit partenaires, des agriculteurs ou producteurs établis dans un rayon de 40 kilomètres aux alentours. Cela s’est étoffé et, à ce jour, nous travaillons avec une quinzaine de fermes. Nous proposons un large panel d’articles: fleurs, plantes, fruits, légumes, miel, escargots de Frasnes, viande de Warcoing, produits au lait d’ânesse, produits issus de brasseurs locaux, etc., soit les marchandises de plus ou moins 45 producteurs, et nous tentons sans cesse d’en dénicher d’autres. Le circuit court, ce n’est pas uniquement une petite distance, c’est aussi le fait qu’il n’y a pas d’intermédiaire. Nous sommes un relais, un point de dépôt-vente et cela permet d’avoir des prix tout à fait raisonnables."

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette démarche semble plaire, car le public était au rendez-vous lors de cette matinée ensoleillée.

Hall du terroir, 133 rue de la Vellerie/Mouscron, www.terroirmouscron.be