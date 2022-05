Davantage de cyclistes après le rallye

Ce vendredi, en matinée, trois classes écrivaient un point final à l’édition 2022: deux classes de sixième primaire de Saint-Henri Comines et une classe de sixième du collège de la Lys, venue avec l’institutrice Lieselot Tiersen: " Lors des éditions précédentes, j’ai remarqué qu’à la suite de l’activité, quelques-uns viennent à vélo, parce qu’ils sont plus sûrs d’eux. Pour le moment, il n’y en a pas beaucoup qui se rendent à l’école à vélo. J’espère que leur nombre augmentera! C’est pourquoi je trouve qu’il faudrait organiser l’activité plus tôt dans l’année scolaire, pour les inciter à pédaler quand ils sont en sixième. "