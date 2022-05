(Re)découvrir la nature, tant le jour que la nuit, en Wallonie picarde

M ontrœul-au-Bois dormant … Le nom, poétique, fait rêver et donne déjà envie d’y participer, à cette nuit à la belle étoile proposée par Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) de Mouscron le vendredi 24 juin dans un endroit tenu secret de… Montrœul-au-Bois. Une expérience inoubliable à vivre en famille, sous la voie lactée, des animations autour de la nature et de la nuit et un petit déjeuner du terroir. Inscriptions limitées.