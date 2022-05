Jamie Cullum, tête d’affiche de l’«autre» jazz festival eurométropolitain

Yann Subts, Patrick Drehan et Renno Di Matteo, qui constituent l’équipe artistique du Tourcoing Jazz Festival, viennent de dévoiler une programmation "pleine d’esthétiques différentes". Et en espérant que la pandémie les laissera tranquilles l’automne prochain, eux qui, pour les éditions 2020 et 2021, ont pu passer entre les gouttes du Covid, moyennant quelques aménagements.

Marcus Miller, Melody Gardot…

Organisé du 8 au 15 octobre, le festival propose un menu dont les "grosses pièces" arriveront sur la table d’entrée de jeu: la "diva américaine" Melody Gardot le 8, le légendaire bassiste Marcus Miller le 9 et "le fougueux pianiste" anglais Jamie Cullum le 10…

Cela fait des années que les trois artistes étaient "pistés" par les programmateurs tourquennois, sans que les planètes ne s’alignent. C’est donc trois "bonnes surprises" qui ont été annoncées. Melody Gardot sera accompagnée du pianiste Philppe Powell, pour " tisser une musique sensuelle, romantique et intime articulée autour des rythmes brésiliens ". Marcus Miller sera " entouré d’une équipe de jeunes musiciens qu’il a le don de découvrir ". Jamie Cullum se produira en solo, " sans pléthore de décibels, recentré sur son ADN de pianiste ".

" Une fois qu’on a une colonne vertébrale de grands noms, on n’a plus qu’à construire le reste de la programmation en s’amusant ", racontent les Subts, Drehan et Di Matteo, avant de dérouler un téléprompteur fort d’une trentaine de noms. Citons la batteuse Anne Paceo, les pianistes Omar Susa et Gonzalo Rubalcaba, la chanteuse Cécile McLorin Salvant, le saxophoniste chanteur Thomas de Pourquery, le groupe Electro Deluxe, le trio anglais GoGo Penguin…

Outre le Magic Mirrors et son ambiance féérique, Tourcoing peut compter sur le théâtre à l’ancienne Raymond Devos et sur le jazz club de l’Hospice d’Havré. " Nous avons la chance d’avoir trois lieux et de pouvoir les ajuster aux artistes ", se réjouit l’organisation. Si le Magic Mirrors accueille les fins de soirée festives, il ouvre également ses portes lors de pauses déjeuners gratuites où défile un public composé d’étudiants et de gens qui travaillent sur Tourcoing. " L’idée est d’attirer le quidam, de désacraliser les lieux de spectacle… "

www.tourcoing-jazz-festival.com, 00 32320 76 98 76, Ouverture de la billetterie le 25 mai à 12h.