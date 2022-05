C’est un jeune homme s’exprimant de manière tout à fait correcte qui s’est avancé à la barre. "Les faits ont eu lieu suite à une dispute et une histoire de tromperie. Elle parlait à quelqu’un d’autre et j’ai fini par considérer ça comme une tromperie. J’ai fait une dépression et je n’ai jamais vraiment su la vérité."

Sauf que cette histoire de tromperie remonterait à 2019. "Oui, mais ensuite, pendant deux ans, il y a eu beaucoup de tensions entre nous. Depuis les faits, j’ai effectué des démarches pour me calmer, en allant voir un psychologue. Nous sommes toujours ensemble avec ma compagne et nous avons un enfant. Nous voulons nous donner une dernière chance. J’ai toujours eu du mal à parler, à exprimer les choses, mais ça va mieux."

La jeune femme s’est constituée partie civile sur le conseil de l’avocat de son compagnon, juste pour le symbole. Elle ne réclame rien mais a voulu prendre la parole. "Il y a eu une accumulation. Il garde tout pour lui et a fini par exploser. À un moment, j’avais décidé de rompre. Je vois qu’il fait des efforts et le psychologue pourra l’aider. On veut offrir une belle vie à notre enfant."

Hématome et griffes

Le ministère public a expliqué que c’est la maman de la jeune femme qui avait appelé la police suite à une dispute qui avait mal tourné.

"Sa fille avait un hématome à l’œil et des griffes au front. Elle voulait partir et il l’a poussée dans le canapé avant de lui porter des coups. Il s’est ensuite excusé et a même proposé d’aller aux urgences. Monsieur s’était déjà montré violent. Il a besoin d’un suivi. Il a déjà été condamné aussi pour rébellion. Je requiers 8 mois avec sursis probatoire." La défense a évoqué la dépression de son client mais aussi la consommation d’alcool et de stupéfiants, indiquant qu’il avait fait de nombreux efforts à ce niveau et qu’il allait mieux. Le sursis probatoire a été demandé.

À noter que les deux protagonistes ont chacun un emploi. Jugement le 16 juin.