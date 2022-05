«Crimes du futur», dès ce soir à Imagix Tournai pour Art et Essai

Mais "Art et Essai" propose d’autres réalisations très intéressantes en ce mois de juin: Les passagers de la nuit , de Mikhaël Hers, avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart et Noée Abita, dont l’action se déroule à Paris, au cœur des années 80. Pas de Pierre Rapsat dans la BO, mais Lloyd Cole And The Commotions, Kiw Wilde ou Les Innocents. Du 25/05 au 21/06. On reste en France avec les deux œuvres suivantes: Viens je t’emmène , d’Alain Guiraudie, comédie jouissive avec Noémie Lvovsky (28 et 30/05) et le drame Arthur Rambo , de Laurent Cantet, avec Rabah Naït Oufella, film social sur l’impact des réseaux sociaux (les 26 et 31/05). Hit the road , de Panah Panahi est un drame iranien, un road-movie familial dont la plus grande partie se déroule dans l’habitacle d’une voiture. Du 25/05 au 4/06.

On voyage jusqu’au Bhoutan, avec L’École du bout du monde , de Pawo Choyning Dorji, où un instituteur est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Du 27/05 au mardi 7/06.

Film sur l’engagement politique, Leave no traces , de Jan P. Matuszynski, se déroule dans la Pologne communiste en 1983, après le meurtre d’un lycéen par un policier. Eleanor était la fille de Karl Marx, le film de l’Italienne Susanna Nicchiarelli Miss Marx , avec Romola Garai, évoque le combat politique et la vie de femme de cette activiste politique (du 25/05 au 13/06). Ma mère est un gorille (et alors?) est un film d’animation suédois qui parle de l’adoption, des différences, de la tolérance… À voir dès cinq ans. Les 28 et 230/05 ainsi que les 4,5, 11 et 12/06.

Ma mère est un gorille, pour le jeune public, dès cinq ans. ©Com

Deux films belges

Le réalisateur belge Christophe Hermans sera présent, avec ses comédiennes, le mercredi 1er juin à 19h à Imagix pour présenter son premier long-métrage de fiction, La Ruche , un huis clos réunissant trois sœurs et leur mère bipolaire, avec Ludivine Sagnier, Mara Taquin, Bonnie Duvauchelle (la fille de Nicolas et Ludivine Sagnier) et Sophie Breyer. Projections du 3 au 26/06. Clara Solo , de Nathalie Alvarez Mesen, sur l’émancipation d’une femme qui veut se libérer du carcan religieux nous vient du Costa Rica. Du 1erau 28/06.

Premier long-métrage de Christophe Hermans, La Ruche réunit Sophie Breyer, Ludivine Sagnier, Mara Taquin et Bonnie Duvauchelle. ©Com

Élisabeth est un documentaire anglais de Roger Michell sur "The Queen". Du 1erau 27/06.

Frère et Sœur , d’Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard et Melvin Poupaud, film sur la réconciliation est lui aussi en compétition à Cannes cette année.

Nowhere Special , d’Uberto Pasolini, est un drame bouleversant sur l’amour d’un père pour son fils. Du 15 au 5/07.

Et ce n’est pas tout…

Incroyable mais vrai , avec Alain Chabat. Léa Drucker, Anaïs Demoustier est le nouvel OVNI de Quentin Dupieux (du 16/06 au 5/07), One Second , du Chinois Zhang Yimou, s’attaque à la Révolution culturelle (du 22/06 au 12/07), El buen patron , de Fernando Leon De Aranoa, avec le génial Javier Bardem, qui joue le chef d’entreprise envahissant (du 16 au 28/06).

Le 23 juin à 19h enfin, dans le cadre du café Alzheimer, Art et Essai et la mutualité chrétienne proposent de (re)voir Une vie démente , d’Ann Sirot et Raphaël Balboni. La séance sera suivie d’un débat.

Dix-neuf films (dont quatre rien que ce mercredi) en cinq semaines. Les amateurs de cinéma d’auteur sont gâtés à Tournai!

www.artetessaitournai.com