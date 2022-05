Quelques discours de circonstance ont ouvert la soirée en beauté. Président du site, Claude Demarez a retracé brièvement le long chemin de cette nouvelle réalisation, depuis sa conception jusqu’à sa concrétisation. La valorisation de l’Archéosite d’Aubechies ne fut pas aussi tranquille que l’étang dans lequel se reflète désormais le nouveau bâtiment. Pour un coût de 1233896 €, la construction permettant un accueil digne de tous les publics comprend une salle audiovisuelle avec vue sur le plan d’eau et quatre nouvelles salles destinées aux ateliers et animations. Claude Demarez a profité de l’occasion pour remercier le personnel, les guides et les artisans qui font vivre le lieu.

Une subvention annuelle de 85000€ pendant 5ans

La ministre de la Culture Bénédicte Linard a, quant à elle, réservé une belle surprise en annonçant que l’Archéosite reçoit " une reconnaissance de musée catégorie B afin d’accueillir beaucoup d’enfants et plus de groupes scolaires, car il est important d’offrir l’accès à la culture au plus grand nombre, quel que soit l’âge". Le musée rejoint de ce fait le groupe des 74 musées en Fédération Wallonie-Bruxelles qui offriront un accès gratuit au public scolaire.

Le conseiller de la culture Christian Leclercq s’est dit "sensible à l’appel de Madame Gillet et à tout ce que les enfants pourront trouver en ce lieu". "Plusieurs aides ont alors été conjuguées " afin de permettre cette réalisation et "d’envisager l’avenir plus sereinement".

" La reconnaissance offre une subvention annuelle de 85000€ pendant cinq ans" et de belles perspectives. En effet, grâce à cela, la directrice et conservatrice, Evelyne Gillet développe les projets qui pourront être réalisés: " Création de la galerie néolithique, développement du parcours de visite et intégration des technologies, création d’un centre de documentation, étude et la préservation de la collection, inventaire numérique des réserves, mise en place d’expositions temporaires, publication de catalogues, nouvelle signalétique, et c."

Enfin, le spectacle "Paroles de Silex" a invité le public au voyage et ponctué en poésie cette mémorable soirée.

Dès le mois de juin, l’Archéosite sera accessible gratuitement chaque premier dimanche du mois.