"La blessure semblait très bizarre. On voyait notamment un impact et après avoir trouvé un vétérinaire de garde, il s’est avéré en observant les radios qu’on lui avait tiré dessus au plomb. La colonne vertébrale était touchée et malheureusement, il a été impossible de la sauver. Il a fallu l’euthanasier", explique Logan.

Ce dernier, amoureux inconditionnel des animaux, qu’il considère comme ses enfants, se demande qui a pu agir de la sorte et pourquoi. Commerçant à Tournai, il vit à Callenelle en toute tranquillité. Depuis les faits, il cherche à savoir, à comprendre. Logan effectue régulièrement des rondes et a voulu sensibiliser le grand public afin que de tels faits ne restent pas impunis et ne se reproduisent plus. Il a aussi procédé à des aménagements pour encore mieux sécuriser son terrain.

La police a bien entendu été avisée des faits. "J’ai été convoqué pour signer ma déposition. Depuis les faits, je sens mes animaux en stress. J’ai aussi des cochons et ils ne m’accueillent plus comme d’habitude quand j’arrive."

Logan ne voudrait pas que des voisins ou des connaissances subissent pareille mésaventure que rien ne peut justifier.