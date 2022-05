La cathédrale de Tournai fête une seconde fois ses 850 ans

Chaque année, la cathédrale de Tournai fête sa dédicace à Notre-Dame, solennellement consacrée le 9 mai 1171 par l’archevêque de Reims. Mais tous les cinquante ans, l’événement est rendu encore plus officiel. Et il aurait dû l’être en réalité l’an dernier. En effet, si l’on calcule bien, le 9 mai 2021, on commémorait les 850 ans, jour pour jour. Quand bien même une célébration avait été donnée à cette occasion par le 100eévêque de la ville, Guy Harpigny, elle avait un goût de trop peu. Seules quinze personnes avaient pu y assister de l’intérieur compte tenu des restrictions sanitaires. On notera toutefois que l’office avait été suivi par la réinhumation dans le chœur de l’édifice de Baudoin et Radbod II, deux évêques du XIIe siècle. "En y réfléchissant, je me suis dit qu’il fallait organiser une vraie dédicace pour tout le monde. Fêter l’anniversaire d’un lieu de culte et respecter le patrimoine a un sens dans la société d’aujourd’hui" , explique Guy Harpigny qui quittera sa fonction en avril prochain. Alors ce dimanche 22 mai à 15h, les institutions ecclésiales, les autorités politiques et les fidèles se sont rassemblés pour une version bis du Jubilé présidée par le primat de Belgique, le cardinal Jozef De Kesel.