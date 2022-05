Caravane Vanne: ils étaient plus de 200 à prendre le départ de Tournai

Deux cortèges réunis à la frontière

"Nous étions plus de 200 cyclos à prendre le départ depuis le parc de Marvis, souligne Anne Bierna, organisatrice. On dénombrait pas mal de familles et nous sommes partis en même temps que le cortège de Lille dans le cadre du festival de Wazemmes l’accordéon. La jonction s’est effectuée à la frontière où nous avons entamé vers 12h30 une grande farandole transfrontalière tout en participant au pique-nique géant au son des accordéons. Les baraques à frites étaient aussi de la partie. Il y avait vraiment une volonté de faire se rejoindre physiquement les deux cortèges. Exceptionnellement, cette année, la caravane coïncidait avec l’Eurométropole en fête. L’Eurométropole, à travers les villes de Tournai, Courtrai et Lille, avait envie de promouvoir les voies d’eau par le biais de la fête du parc bleu. Ici, au parc de Marvis, on se situe juste au bord de l’Escaut et finalement pas très loin des habitations, afin que l’événement soit accessible au plus grand nombre."

L’occasion pour le public de rencontrer des musiciens et artistes tandis que les enfants ont pu s’essayer à différentes disciplines, comme les arts du cirque. Une bonne petite ambiance pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine tournaisien sous un angle original.