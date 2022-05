Pour la majorité communale, on fait peur aux riverains!

L’échevin des Travaux André Duthy, qui dira n’avoir reçu à ce jour aucune réclamation… avait réagi en déclarant qu’il était passé le jour même, vers 17 heures, dans le quartier, et qu’il n’avait perçu aucun problème de mobilité, ni de stationnement, vu aucune voiture sur la voirie. " Évide mment, puisque seules sept habitations sur 28 sont actuellement louées et qu’à cette heure-là, tout le monde n’est pas rentré chez lui" avait répliqué Marie-Colline Leroy, M. Duthy clame tout le bien qu’il pense de ce projet, ne voyant que des aspects positifs – comme le fait que des entreprises locales, uniquement, y ont travaillé – dans un quartier qui lui plaît: "O n aurait pu avoir quelque chose de complètement hétéroclite, mais là, c’est sensé, ça a une certaine gueule ." Le fonctionnaire délégué et la Commune ont œuvré, dit-il, sur un aspect global: " On avait là un ancien bâtiment de ferme qui menaçait de s’écrouler et devenir un chancre. " Quant à l’intégration des nouveaux habitants, " elle se fera naturellement ": pas besoin de mettre des initiatives spéciales en place! L’échevin se demande d’où la conseillère des Verts tire son chiffre de 130 maisons. Sébastien Dorchy ajoute qu’il n’y a encore rien de concret, rien de décidé: "On fait peur aux riverains ", estime le Saint-Salvadorien. " Si le promoteur a acheté le terrain, ce n’est pas pour y mettre des oies! ", intervient Didier Verdoncq. Pour Marie-Colline Leroy " même 70 ou 80 maisons, ce serait déjà énorme!" Michel Delitte (Horizon Citoyen) rappelle que la ZACC doit encore passer au conseil communal, " I l faut prendre le problème à bras-le-corps. Notre commune doit rester rurale. La charte de l’urbanisation qui doit voir le jour y contribuera."