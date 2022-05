Le tournesol wallon a-t-il de l’avenir?

++ Relire l’article consacré à cette initiative en cliquant ici ++

Il s’agit là d’une première étape d’essais effectués dans le cadre du projet SunWall, fruit d’une collaboration entre la SCAM (La Société Coopérative Agricole de la Meuse), la PME Alvenat (une huilerie cinacienne) et le CRA-W (le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux).

En Wallonie, l’expérience a débuté en 2021 par la mise en place de trois essais variétaux dont l’objectif consiste à identifier les variétés les mieux adaptées à nos conditions pédoclimatiques (soit le climat interne du sol) et trois essais phytotechniques relatifs à la date de semis optimale, la densité de semis à réaliser et l’écartement entre les lignes de semis.

Une météo défavorable

"En parallèle à ces essais, a été créé un réseau de 13 agriculteurs qui ont implanté du tournesol dans leurs parcelles pour un total de 13 hectares" , nous apprend Coline Crévits chargée du projet Sunwall au CRA-W

La météo au cours de cette saison 2021 n’a pas été favorable au bon déroulement de ces expérimentations, ce qui a impacté et retardé à la fois le semis et la récolte de la fleur du soleil.

Cependant, des enseignements peuvent être tirés suite à cette première année du projet, mais aussi grâce à l’essai variétal déjà mis en place par le CRA-W en 2020, avant même le lancement de SunWall.

"Ces essais nous ont permis de remarquer l’importance de travailler avec des variétés les plus précoces possibles qui semblent les plus adaptées à nos régions, et de favoriser un semis précoce (autour du 10 avril) afin de permettre au tournesol de clôturer son cycle le plus rapidement possible, permettant ainsi une récolte avant le mois d’octobre.

De plus, la culture s’est montrée peu sensible aux gelées de courtes durées, ce qui peut encourager un semis précoce.

Dans pratiquement tous les essais, et sur les terres de la plupart des agriculteurs du réseau SunWall, des dégâts liés à la présence d’oiseaux ont été relevés, entraînant des pertes.

La lutte contre ces derniers requiert une vigilance quotidienne tant à la levée, qu’à la récolte, les moyens de lutte étant limités. Au total, ce sont 29 tonnes de tournesol et 5000 litres d’huile qui ont été produits par les agriculteurs du projet en 2021. Malheureusement, les conditions exceptionnelles à la récolte ont entraîné des pertes durant la conservation et des problèmes de qualité de l’huile" , précise-t-on au CRA-W.

Personnellement, nous avons trouvé l’huile laplaignoise plutôt agréable à la dégustation, mais les goûts et les couleurs…

Septante hectares cette année

Cette année, le réseau d’agriculteurs participant à l’expérience s’est étoffé puisqu’ils sont cette fois 20 à prendre part à l’aventure, pour un total de 70hectares de terres.

Cela, un peu partout en Wallonie mais principalement dans les provinces de Liège, de Namur et du Hainaut.

D’autre part, parallèlement à cela, le CRA-W poursuit également ses essais, variétaux notamment en Hesbaye, en Famenne et en Gaume.

"Au niveau phytotechnique, le CRA-W a mis en place un essai de screening de produits de désherbage afin d’identifier ceux qui présentent une bonne efficacité associée à une bonne sélectivité, aucun produit de désherbage n’étant actuellement agréé" , précise encore Coline Crévits.

Un essai de densité de semis est également reconduit, ainsi que des essais d’orientation et de faisabilité mis en place chez les agriculteurs du réseau (semis sous couvert, essais d’écartement et de désherbage mécanique).

Voilà qui ouvre de belles perspectives d’avenir pour le développement d’une huile de tournesol entièrement "made in Wallonie" , et dont la production nous permettra, peut-être un jour, de faire face à une pénurie similaire à celle que nous connaissons en ce moment.