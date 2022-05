«Le caractère rural du village est menacé»

Des «sonneurs d’alerte»

Un bien-être que ceux qui se définissent comme des "sonneurs d’alerte", redoutent de perdre, sur base de leur expérience passée, au prix d’une frénésie immobilière difficile à comprendre: " Du jour au lendemain, on s’est retrouvés avec un mur de briques devant nous. Ce ne sont pas des maisons qui ont été construites une à la fois, au fil des mois. La demande de permis a été affichée en même temps que l’arrivée des grues. Il n’y a eu aucune communication de la part de la Commune. Tout cela ne nous donne pas confiance pour les projets à venir… " Six habitations ont été construites à la rue du Petit Quesnoy et vingt-deux autres à la rue (perpendiculaire) du Quesnoy. À l’heure actuelle, seules une petite dizaine seraient mises en location. Le promoteur à l’origine du projet en nourrit un autre, plus important: il voudrait construire une soixantaine de maisons dans la ZACC voisine (NDLR: qui devrait alors être activée), entre les constructions récentes et la résidence Flore François. Par ailleurs, tout près de là, un autre terrain, situé entre la rue Émile Deltenre, la rue de la Poste (qui compte encore du terrain à bâtir) et la rue des Combattants, a été acheté par un autre promoteur qui pourrait y bâtir quarante autres logements. Au total, on pourrait donc voir s’ériger, en quelques années, environ 130 nouvelles constructions, avec pour conséquence " une refonte radicale de la structure du village ". C’est beaucoup trop pour des riverains qui craignent voir se poser dans la foulée bon nombre de problèmes: le stationnement (chaque maison compterait deux à trois véhicules en moyenne), la sécurité (manœuvres difficiles par manque de visibilité), l’écoulement des eaux dans une zone qui a connu des inondations, la manière dont tout ce monde va vivre ensemble pour éviter que Saint-Sauveur devienne une cité tordoir, etc.

ZACC aménagée en parc?

" Attention, nous ne sommes pas contre un nouveau quartier, ni contre l’arrivée de nouveaux habitants, mais nous voulons que ce soit une valeur ajoutée au village, que ce soit bien fait, qu’on prenne en compte la durabilité. Et que surtout, cela se passe en concertation entre l’ensemble des personnes impliquées dans le projet, que la logique du promoteur des habitants de la Commune se rencontrent. Chaque centimètre carré de terrain doit-il être exploité avec les incidences que cela entraîne? ".estiment les riverains, qui espèrent aujourd’hui que la ZACC sera convertie définitivement en zone agricole (avec l’aménagement d’un parc?), et rapidement, " pas dans quinze ans ", mais aussi que grâce au travail d’Ideta, à qui la Commune a confié la réalisation du schéma d’orientation locale étendu au centre tout entier, par le biais d’une mission in house , la réflexion soit menée dans sa globalité.