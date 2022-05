Grimper la tour de l'église de Messines pour un panorama sur Comines-Warneton

Une vue sur la campagne cominoise à une hauteur de 39 mètres

Concrètement, tous les jours, de 8 à 18h, l’église est ouverte et l’accès à l’escalier qui monte à la tour, sur le côté gauche de l’autel, est totalement gratuit. Après 214 marches et une montée hypersécurisée, chacun peut profiter d’une vue à une hauteur de 39 mètres!

Pour installer les escaliers en bois, la Ville de 1050 habitants a dû mettre la main à la poche puisque les travaux ont nécessité de renforcer le clocher avant de le rendre accessible. " L’estimation de 200000 € s’est transformée en 450000 € , précise le bourgmestre Sandy Evrard. Lors des travaux, on a découvert que la restauration de la tour réalisée il y a 20 ans n’était pas du tout optimale. La passerelle était instable. " Le coût est supporté à la fois par la Ville et la Province.

Le carillon de la paix et ses 58 cloches

Il n’empêche que la montée vers la plateforme d’observation, où l’on peut déambuler à 360 degrés, vaut le coup d’œil, que ce soit vers Warneton, Comines ou les monts de Flandre. Quand les conditions météos le permettent, il est possible d’apercevoir les tours de Lille et celle de l’Yser, à Dixmude.

Lors de la montée, deux pauses s’imposent: à mi-hauteur, une expo relate le passé de la Ville de Messines et de son abbaye, avec quelques objets exposés. Le deuxième arrêt concerne le carillon de la paix et ses 58 cloches qui jouent toutes les demi-heures de la musique folklorique des pays impliqués dans le premier conflit mondial. La première cloche a été bénie par le pape Jean-Paul Ier lors de sa visite à Ypres, le 17 mai 1985. D’autres ont suivi, toutes financées par des dons venant de villes allemandes, irlandaises et anglaises. Ce projet unique au monde a été orchestré par Albert Ghekiere, en souvenir d’une ville martyrisée par la première guerre mondiale.

Signalons également que, depuis plusieurs années, la crypte est ouverte en permanence, surveillée par caméra. L’entrée se fait par la droite de l’autel. Crypte romane du XIe siècle, elle est située sous le chœur de l’ancienne église. La comtesse Adèle de France, mère de Mathilde, l’épouse de Guillaume le Conquérant, y a été enterrée en 1079. Durant le premier conflit mondial, la crypte a servi de quartier général à l’armée allemande. Adolf Hitler y a reçu des soins.