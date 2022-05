Deux écoles de Wapi primées au parlement de la FWB (photos)

Au cours de l’année scolaire, plusieurs classes ont ainsi eu la possibilité de visiter le Parlement et de rencontrer des parlementaires. C’est notamment le cas pour les élèves de sixième primaire de l’école communale du Bon Air de Leuze-en-Hainaut et de l’école fondamentale Saint-Charles de Dottignies. Les Leuzois ont été accompagnés par le député Hervé Cornillie (suppléant de Jean-Luc Crucke, mais ne siège plus au parlement) tandis que les Dottigniens ont pu être accompagnés par leur marraine, la députée mouscronnoise Mathilde Vandorpe.

Après leur excursion, les élèves ont été amenés à réfléchir et à rédiger un projet de décret autour du thème "50 ans du Parlement, des compétences qui me concernent!"

Leur travail a payé puisque les deux écoles font partie des six classes de sixième primaire récompensées par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La remise des prix s’est tenue ce jeudi. Au cours de cette cérémonie, et après un discours du président du Parlement, Rudy Demotte, qui a rappelé l’importance de l’ouverture du Parlement vers les citoyens, deux délégués de chaque classe ont présenté le fruit de leur travail devant l’ensemble des classes lauréates et des députés présents.

Pour récompenser l’investissement et le travail des enfants, les écoles de chaque classe lauréate recevront un tableau interactif.