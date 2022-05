Fondé par Alain Doutreligne et François Guilbert, le cirque des Campeaux a donné naissance, il y a 33ans déjà, à Mômes Circus, suite à une proposition de Jean-Pierre Dardenne, alors instituteur à l’école du Château.

Vous les reconnaissez? ©EdA

C’était lors du 25e anniversaire... ©EdA

Chaque année, et sans compter les stages saisonniers, le centre d’expression et de créativité peut compter sur quelque 150adhérents.

Des enfants, mais aussi des adultes, qui viennent y apprendre les différentes techniques de cirque en s’amusant et en travaillant, sans esprit de sélection et de compétition, dans le respect de l’autre. Si la plupart des activités ont lieu à l’école du Château, l’ASBL tournaisienne occupe toujours sa salle historique de la rue des Campeaux: la Fenêtre, dont on sait qu’elle a désormais été revendue.

L’ASBL a toutefois reçu la garantie de pouvoir continuer à investir les lieux jusqu’en juin 2023 au moins.

Un programme varié avec de nombreux anciens de l’école de cirque

Les portes ouvertes de Mômes Circus débuteront dès ce mercredi à 14 h, avec la présentation des ateliers de circomotricité à l’école du Château.

Rudy et Adrienne seront bien évidemment de la partie pour souffler les 33 bougies de l’école du cirque de Tournai. ©EdA

La soirée du jeudi de l’ascension sera consacrée à un duo d’artistes locaux bien connus, à 20 h, en la salle de la Fenêtre, soit "Rudy & Adrienne". Rudy, alias Xavier Sourdeau a, lui aussi, contribué à porter l’école circassienne sur les fonts baptismaux il y a 33ans.

Incontournable: la Cie Odile Pinson sera sur les planches de la Fenêtre pour la soirée cabaret du vendredi. ©EdA

Autre spectacle, vendredi dès 20 h, toujours en la salle la Fenêtre, avec un cabaret réunissant une pléiade d’artistes tournaisiens dont la plupart ont été - ou sont toujours - actifs au sein de l’ASBL. On citera notamment "Trucs & Cie", la Cie Odile Pinson…

Baptisée "Khaledothon", cette soirée permettra de soutenir Khaled, un jeune Syrien accueilli au sein de l’école de cirque l’an dernier mais qui a dû retourner en Grèce pour régulariser ses papiers dans l’espoir de revenir à Tournai le plus vite possible. C’est précisément pour l’aider à s’en sortir financièrement durant cette période difficile que ce cabaret est mis sur pied le vendredi soir.

Dans des conditions difficiles en raison des mesures sanitaires en vigueur, Mômes Circus avait organisé un cabaret «de l’espoir» en décembre dernier auquel participait le jeune ©EdA

Okidok, le retour avec un extrait de leur nouveau spectacle

La journée du samedi 28 mai - qui se déroulera dans la cour de la Sainte-Union de Tournai - sera quant à elle particulièrement bien remplie.Elle débutera dès 10 h avec des ateliers libres (équilibre, funambulisme, jonglerie...) ouverts à tous et toutes jusque 12h30 (inscriptions sur place).

Quatre spectacles sont repris au programme avec, à partir de 13h30, la présentation du travail des élèves de l’école de Guignies qui ont récemment participé à un projet "culture-enseignement" de la fédération Wallonie Bruxelles mené par les animateurs deMômes-Circus.

Ils seront accompagnés par l’orchestre "Les sourds y dansent" qui rythmera également le spectacle du groupe "production" à 15 h.Et qui clôturera la soirée par une animation musicale. Cela, après que le célèbre duo de clowns tournaisien Okidok gratifie le public d’un extrait de son tout nouveau spectacle"In petto" qui se dévoilera dans son intégralité en avant-première lors du festival au Carré de Mons, les 6 et 7 juillet prochains.

Un petit extrait vidéo de l’ambiance que peut mettre l’orchestre des Sourds y dansent:

Réservations et inscriptions sur www.mômescircus.be