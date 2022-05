À Saint-Henri (Comines), La Fontaine sur scène

Le court spectacle "Fables et Fariboles", inspiré des écrits de Jean de La Fontaine, a été interprété par douze comédiens, moitié élèves – moitié professeurs. "On n’a pas touché au texte, mais on a ajouté ou accentué certains éléments pour créer des situations burlesques", précise le professeur Frédéric Desmarets. Sur les planches, le public a ainsi pu apprécier les différentes saynètes: deux coqs plus vrais que nature s’affrontant pour une jolie poule; un agneau faisant pitié; un accouchement impressionnant; un renard aimant le fromage au-delà du raisonnable (avec un bon verre de vin); un dialogue de sourds s’installant entre une cigale et une fourmi, etc.