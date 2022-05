Une exposition pour dix années d’esprit d’atelier

L’exposition en place, jusqu’au 22 mai, au château de Bourgogne rassemble les œuvres de six artistes pour célébrer les dix ans de l’Atelier 47 et du Garage 47. Parmi les artistes, on retrouve les fondatrices de cet atelier d’arts plastiques du nord de la France, à savoir Élisabeth Halloo-Joye qui propose notamment aquarelles et sculptures, ainsi que Françoise Joye qui, au travers de diverses techniques, plonge les visiteurs dans un univers animalier, et dont les "raku" ne laissent pas indifférents. À leurs côtés exposent aussi Lousa Touya et ses aquarelles aux couleurs d’éléments marins. Guy Héranval assemble quant à lui les couleurs dans la technique du vitrail. Marguerite Sémichon emmène le visiteur vers le cinéma, la lecture ou encore le théâtre au travers de ses collages tandis que Christine Gauche présente son travail photographique, ses peintures et sculptures.