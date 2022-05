Un concert d’inauguration (enfin) pour l’orgue de l’église Saint-Maur d’Herseaux-Place

À l’affiche de la soirée figurent l’organiste titulaire de la cathédrale de Porto (Portugal), Rui Soares, et sa femme, la soprano Fabiana Magalhães. " Jean Bruggeman connaît bien cet organiste pour avoir fabriqué plusieurs orgues au Portugal , explique Benoît Faingnaert, secrétaire de la Fabrique d’église Saint-Maur d’Herseaux-Place. Rui Fernando Soares, qui donnera un concert en région bruxelloise en plus de celui à Herseaux, est spécialiste du type d’orgue qui est le nôtre. Il mettra ainsi en valeur tout le potentiel musical de l’instrument. On peut se réjouir aussi de la présence de sa femme car les concerts orgue et voix ne sont pas fréquents ." Dimanche, ces deux pointures feront la part belle aux œuvres de Pedro de Araújo, Antonio Vivaldi, Marin Marais, António Silva Leite et Alexandre Guilmant. L’occasion de (re)découvrir ces compositeurs tout comme les sonorités de l’orgue. L’entrée est gratuite.