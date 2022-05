Une bière «maison»

"E n plus de l’équipe de jeunes et d’animateurs de la MJ Carpe Diem, d’autres citoyens se sont ajoutés à l’équipe organisatrice , s’est réjouie Émilie Vandenbroucke. Au travers d’ateliers organisés par le centre culturel, nos jeunes sont partis à la découverte de la fabrication d’une bière. D’où l’idée d’en brasser une pour le festival. C’est ainsi que le 7 mai, ils ont réalisé un brassin de 500 litres à l’Authentique brasserie de Blaton. La bière sera disponible dès le 3 juin! "

Des formations belges et françaises

Côté programmation, le festival se veut comme à l’habitude fort éclectique. Deux formations issues des ateliers de Carpe Diem ouvriront le bal: le trio "La Cabane" et Adrion. La scène sera ensuite occupée par divers groupes français et belges. Les deux têtes d’affiche sont Mr Aya, un auteur-interprète reggae et Le Bard, un guitariste qui mélange acid et électronique.

L’entrée se fait à prix libre, chacun mettant ce qu’il veut pour entrer! Camper sur place est possible au prix de 5 €. Notons encore que les organisateurs sont en quête de bénévoles pour encadrer la soirée et qu’ils font appel aux dons.

Programme et infos: www.jeveuxdusoleil.com