En avant la musique pour le tournoi de bourles

En 1984, l’association des commerçants et le comité des fêtes organisent un premier tournoi de bourles sur les pavés inégaux de la place de la Résistance, face au vieux clocher. Depuis, ce rassemblement pittoresque et intergénérationnel, composé de quelques professionnels et de beaucoup d’amateurs, amuse tant les badauds que les compétiteurs et rencontre systématiquement un beau succès.