Tournai: des couleurs pour que la communauté LGBT ne soit pas mise au ban de la société

En effet, sa compagne, Ludivine Dedonder, par ailleurs ministre de la Défense, a été testée positive au Covid-19 et a, pour cette raison, suspendu ses activités publiques ces prochains jours.D’autant qu’elle présente des symptômes qui l’obligent à garder le repos.

Quant au communiqué envoyé par le premier magistrat tournaisien, il précise que c’est "Aujourd’hui, la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. La Ville de Tournai tient à apporter son soutien et affiche haut et fort les couleurs du drapeau LGBT. Un drapeau a été placé sur la façade avant de l’hôtel de ville. Par ailleurs, j’ai demandé aux services de la ville de peindre les 3 bancs publics se trouvant sur la placette Walter Ravez, à côté du MUFIM (N.D.L.R.: Musée du folklore et des imaginaires), aux couleurs du drapeau LGBT."

Les mauvaises langues se réjouissent déjà que cette opération a, au moins, le mérite de rafraîchir certains bancs publics qui en ont bien besoin.

Pour d’autres, c’est aussi l’occasion de lancer cette idée originale qui consisterait à repeindre l’ensemble des bancs publics (de l’intra-muros) aux couleurs de la ville, soit en rouge et blanc, comme l’est déjà le cœur de tous les Tournaisiens.