Réfugiés ukrainiens : des difficultés et une grappe divisée à Lessines-Enghien-Silly

On sait qu’en Hainaut occidental, la Conférence des bourgmestres et élus a décidé de fonctionner par "grappes" de communes afin de coordonner l’accueil. Silly (avec une petite vingtaine de réfugiés) se retrouve en compagnie des villes d’Enghien et de Lessines.

Pieds de plomb à Lessines

M. Rasneur note que la Ville de Lessines a rejoint la "grappe" concernée avec des pieds de plomb, ne s’impliquant pas dans les projets amorcés. Un subside régional a été "promis" (?) aux communes, à raison de 1 €/habitant. "Mais pour prétendre à ce subside, il faut participer aux projets" note Antoine Rasneur. Or, Lessines reste au balcon et semble déléguer des personnes différentes lors des réunions. Sans s’impliquer.

Les subsides (un peu plus de 40.000 € pour la grappe) devraient être centralisés auprès de la commune-pilote. Et celle-ci n’est pas Lessines (la plus importante), mais bien Enghien. En raison d’une certaine "expertise" et d’une politique volontariste dans ce domaine de l’accueil?

Comme dans la plupart des autres "grappes", les communes ont décidé de recruter un.e coordinateur.trice. La personne sera bientôt désignée. Elle devrait être rémunérée via les subventions promises au départ de la Conférence des bourgmestres et mandataires.

L’impact financier est (uniquement) situé au niveau de la trésorerie pour l’instant… si les subsides promis sont effectivement versés à terme.

Défi: logements «durables»

Pour le reste, Antoine Rasneur confirme les "problèmes" rencontrés dans les familles, avec des tensions ici et là ( "les codes du vivre ensemble sont différents" note le bourgmestre). Ou des questions pratiques qui émergent quand on accorde la gratuité (stages sportifs) aux (enfants) réfugiés ukrainiens, mais pas aux autres réfugiés (jusqu’à présent).

"Le grand défi est de trouver des solutions d’hébergement durables, et ce n’est pas facile" souligne Antoine Rasneur.

Pour accueillir des réfugié(e)s, mais avant tout dans une optique de "dépannage" (et sans y isoler une famille par exemple), il a été décidé d’occuper les anciens locaux de l’ASBL "Bellerive" à Hoves, moyennant quelques travaux de rénovation. Une dizaine de chambres ont été remises en état. Les communes (sauf Lessines) ont réuni des moyens pour meubler aussi ces locaux et les rendre habitables.

Le bourgmestre Christian Leclercq (LB) regrette aussi l’absence d’implication du pouvoir fédéral. "Et la Flandre a rapidement prévu des logements collectifs de son côté…"

"C’est le nœud du problème" relève Antoine Rasneur. "La Flandre ne souhaite pas d’une activation du plan fédéral dans ce dossier car elle dispose de moyens suffisants, ce qui n’est pas le cas de la Wallonie, laquelle a déjà dû intervenir suite aux inondations de 2021."